Torino, Gineitis: "Gara di qualità ed energia, ma nel finale ci siamo abbassati troppo"

23.23 - Il centrocampista del Torino, Gvidas Gineitis, incontrerà i giornalisti dopo la sfida contro il Como, valida per la nona giornata di campionato di Serie A. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com dallo stadio Olimpico Grande Torino. - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/torino-abate-commenta-partita-como-2287806

Quanta amarezza c'è e cosa vi portate a casa?

"Abbiamo fatto una partita di qualità e di energia, ma negli ultimi 20 minuti ci siamo abbassati troppo. Il Como ti fa correre e fa tanti cross, se ti abbassi troppo prendi gol. Ne abbiamo presi tre, ma siamo contenti di ciò che abbiamo fatto"

Si sente in crescita?

"Non sono stati mesi più bella della mia vita, ma mi sono sempre allenato. Il mister decide, volevo giocare e ho fatto ciò che potevo oggi"

In cosa siete cambiati rispetto al passato contro il Como?

"Il mister vuole che non abbiamo mai paura e che giochiamo con il pallone tra i piedi, mentre l'anno scorso la buttavamo in avanti. Quest'anno siamo cambiati tanto. Potevamo fare di più, ma siamo contenti di ciò che abbiamo fatto"

Ripensa all'occasione che ha avuto?

"Se avessi tirato più alto, forse il pallone sarebbe entrato..."

Che effetto vi fa questo clima allo stadio?

"I tifosi sono sempre in tanti, oggi era martedì ma c'erano oltre ventimila persone. Siamo contenti del loro sostegno, siamo orgogliosi di averli con noi"

Ore 23.26 - Termina la conferenza stampa di Gineitis