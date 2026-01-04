Torino, Simeone incorona il match winner Njie: "E' forte, è il nostro Leao"

L'attaccante del Torino Giovanni Simeone ha parlato ai microfoni di Sky, dopo la sfida esterna sul campo del Verona vinta per 0-3 e valevole per la 18^ giornata.

Njie, in 10 minuti, ha totalizzato un gol e un assist.

"E' forte, è il nostro Leao".