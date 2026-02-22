Dura sconfitta allo Stadium, Tuttosport in prima pagina: "Juve, Como profondo"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport ha questo come titolo principale: "Juve, Como profondo". Cesc domina anche senza Paz (2-0). Per Spalletti 4^ sconfitta nelle ultime 5 partite: i tifosi stavolta contestano. Nessuna reazione emotiva, né gioco né intensità: così il quarto posto diventa un miraggio. Lucio: "Se il livello è questo, non si può ambire a niente. Ma io non mollo di un centimetro".
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il seguente titolo: "Toro: Baroni ultima chiamata". Lo scontro salvezza con il Genoa nella bolgia di Marassi può essere fatale al tecnico. Dubbio Maripan, tentazione Ebosse.
