Oggi in TV, Serie A: dove vedere Atalanta-Napoli. In campo anche Milan e Roma

© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 05:30Altre Notizie
Giacomo Iacobellis

Domenica ad alta tensione per la 26ª giornata di Serie A: Genoa-Torino (12:30) e Atalanta-Napoli (15:00) saranno visibili su DAZN e DAZN 1 (214 Sky), Milan-Parma (18:00) su DAZN, Sky e NOW, mentre Roma-Cremonese (20:45) andrà in onda su DAZN e DAZN 1 (214 Sky). Di seguito la programmazione televisiva dei principali appuntamenti di domenica 22 febbraio, in Italia e all'estero:

11.00 Atalanta-Genoa (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
11.00 Sassuolo-Lecce (Campionato Primavera) - PRIMAVERA TV
12.30 Genoa-Torino (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
12.30 Campobasso-Juventus Next Gen (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT (canale 257) e NOW
12.30 Atalanta U23-Cosenza (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 258) e NOW
12.30 Ternana-Juventus (Serie A femminile) - DAZN
13.00 Roma-Cesena (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
13.30 Genk-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN
14.00 Getafe-Siviglia (Liga) - DAZN
14.30 Catania-Giugliano (Serie C) - SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251) e NOW
14.30 Salernitana-Monopoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
14.30 Team Altamura-Benevento (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 253) e NOW
14.30 Pontedera-Ascoli (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
14.30 Pro Vercelli-Trento (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
14.30 Lumezzane-Dolomiti Bellunesi (Serie C) - SKY SPORT (canale 256) e NOW
14.30 Fidelis Andria-Città di Fasano (Serie D) - VIVO AZZURRO TV
15.00 Atalanta-Napoli (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
15.00 Juve Stabia-Modena (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
15.00 Nottingham Forest-Liverpool (Premier League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K e NOW
15.00 Sunderland-Fulham (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
15.00 Crystal Palace-Wolverhampton (Premier League) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
15.00 Parma-Bologna (Campionato Primavera) - SPORTITALIA
15.00 Varazdin-Dinamo Zagabria (Campionato croato) - COMO TV
15.30 Friburgo-Borussia Monchengladbach (Bundesliga) - SKY SPORT e NOW
15.30 Inter-Roma (Serie A femminile) - RAI SPORT e DAZN
16.00 Livingston-Rangers (Campionato scozzese) - COMO TV
16.15 Barcellona-Levante (Liga) - DAZN
17.15 Reggiana-Avellino (Serie B) - DAZN e LAB CHANNEL
17.30 Tottenham-Arsenal (Premier League) - SKY SPORT (canale 257) e NOW
17.30 St. Pauli-Werder Brema (Bundesliga) - SKY SPORT (canale 258) e NOW
17.30 Crotone-Foggia (Serie C) - SKY SPORT (canale 251) e NOW
17.30 Union Brescia-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT (canale 252) e NOW
17.30 Sorrento-Siracusa (Serie C) - SKY SPORT (canale 253) e NOW
17.30 Carpi-Bra (Serie C) - SKY SPORT (canale 254) e NOW
17.30 Arzignano-Ospitaletto (Serie C) - SKY SPORT (canale 255) e NOW
17.45 Hajduk-Rijeka (Campionato croato) - COMO TV
18.00 Milan-Parma (Serie A) - DAZN, SKY SPORT UNO, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 251) e NOW
18.00 Fiorentina-Sassuolo (Serie A femminile) - DAZN
18.30 Celta-Maiorca (Liga) - DAZN
19.30 Heidenheim-Stoccarda (Bundesliga) - SKY SPORT ARENA e NOW
20.00 Feyenoord-Telstar (Eredivisie) - COMO TV
20.30 Lecco-Albinoleffe (Serie C) - SKY SPORT MAX, SKY SPORT (canale 252) e NOW
20.45 Roma-Cremonese (Serie A) - DAZN e DAZN 1 (canale 214 Sky)
20.45 Strasburgo-Lione (Ligue 1) - SKY SPORT CALCIO e NOW
21.00 Villarreal-Valencia (Liga) - DAZN
21.30 Porto-Rio Ave (Campionato portoghese) - DAZN
22.30 Velez Sarsfield-River Plate (Campionato argentino) - SPORTITALIA e COMO TV

