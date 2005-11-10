Il 26 novembre 1996 la Juventus saliva sul tetto del mondo. A Tokyo, contro il River Plate di Ramon Díaz, i bianconeri allenati da Marcello Lippi conquistavano la Coppa Intercontinentale grazie al gol decisivo di Alessandro Del Piero, al termine di una sfida combattuta contro una formazione ricca di talento. A distanza di tre decenni, Moreno Torricelli, protagonista di quella squadra, ricorda una delle pagine più importanti della storia juventina.

Il viaggio in Giappone e la finale contro il River

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex terzino ha ripercorso le emozioni di quella trasferta: "Il viaggio in Giappone, la sfida con i campioni del Sudamerica, la festa in hotel. Fu tutto un'emozione unica". Prima della finale, però, Torricelli arrivò al match in condizioni tutt'altro che ideali dopo l'infortunio rimediato nella vittoria di Champions contro il Manchester United: "Mi procurai una distorsione al ginocchio con interessamento del legamento. Andai nel panico, ma dissi subito ai medici e ai fisioterapisti: fate di tutto per rimettermi in piedi. Fecero un miracolo".

Torricelli ricorda anche gli aspetti più curiosi della trasferta giapponese: "Partimmo direttamente da Manchester e ci sistemammo in un hotel del centro. Il problema era che ci allenavamo in periferia e lì scoprii il traffico di Tokyo: ci mettevamo ogni giorno due ore ad andare e due a tornare". La festa dopo il successo contro il River Plate rimase impressa anche per un episodio particolare: "Ci misero a disposizione tutto il 30° piano dell'hotel e ci divertimmo parecchio. In tutti i giorni trascorsi a Tokyo sentimmo delle scosse di terremoto, ma quella sera avemmo la sensazione che venisse giù tutto. Forse erano più forti, ma ho ancora il dubbio che tutto fosse amplificato da qualche bicchiere di troppo".

"Quella Juve era la squadra da battere"

Il successo di Tokyo arrivò al termine di un ciclo irripetibile, con la Juventus capace di disputare tre finali consecutive di Champions League tra il 1996 e il 1998. Torricelli non ha dubbi sul valore di quella squadra: "Non saprei scegliere una stagione precisa, ma se parliamo di ciclo, quello dal 1995 al 1998 fu semplicemente incredibile". Poi il ricordo di una frase di Sir Alex Ferguson: "In quegli anni, la Juve era la squadra da battere. Punto". Un riconoscimento che racconta la grandezza di una formazione entrata per sempre nella storia del calcio europeo e mondiale.