Alexander Sorloth torna finalmente a esultare con la maglia dell'Atletico Madrid. L'attaccante norvegese ha sbloccato la sfida di Champions League contro il Viking al Metropolitano, trovando una rete che mancava da oltre sei mesi e mettendo fine a un periodo complicato sotto porta. Una liberazione personale arrivata alla sua ottava presenza stagionale, la seconda da titolare.

Un gol atteso dopo un lungo digiuno

La rete è arrivata al 19', al termine di un'azione sviluppata sulla fascia sinistra: Grimaldo ha servito un pallone arretrato preciso per Sorloth, lasciato libero di calciare davanti al portiere. L'ultimo centro del norvegese con la maglia dell'Atletico risaliva infatti al 12 maggio scorso, nella vittoria contro l'Osasuna a El Sadar. Il digiuno era ancora più lungo al Metropolitano, dove l'attaccante non segnava dal 25 aprile, giorno della doppietta contro l'Athletic Club. In Champions League, invece, l'ultimo gol risaliva all'andata dei quarti di finale contro il Barcellona al Camp Nou. Va peggio in nazionale, dove la rete manca da oltre un anno.

Simeone ritrova il suo attaccante, poi il problema fisico

La serata positiva, però, è stata rovinata dall'episodio del 71', quando Sorloth ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico. Al momento non sono ancora chiari i motivi della sostituzione: le prossime valutazioni mediche stabiliranno l'entità dell'infortunio. Prima del problema, il centravanti aveva mostrato grande applicazione, soprattutto nella fase di pressing, anche grazie alla motivazione particolare di affrontare avversari norvegesi. Diego Simeone aveva continuato a puntare su di lui nonostante il periodo difficile e contro il Viking ha ricevuto la risposta che aspettava: un gol pesante e un segnale importante per il prosieguo della stagione.