Autore del rigore che ha permesso di sbloccare la partita prima del raddoppio di Lautaro Martinez, il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha commentato così il successo per 2-0 contro lo Stoccarda in zona mista: "E' stata una partita difficile perché in Champions League è normale. Anche lo Stoccarda è una squadra che corre tanto, ma a San Siro, in casa, dobbiamo dare il meglio di noi e tutto quello che abbiamo".

E ancora: "Abbiamo creato tanto con la giusta mentalità, con voglia e con grinta. In fase difensiva abbiamo fatto benissimo. Siamo molto contenti del risultato ma soprattutto della prestazione".

Sul ruolo sempre più cruciale che si sta prendendo, il centrocampista croato ha poi aggiunto: "Ce ne sono tanti di protagonisti in questa squadra. Siamo pieni di calciatori di qualità. La stagione è lunga, ci sono tante partite e per me siamo tutti protagonisti. Poi certo, quando gioco sono più contento. Il rigore? Un privilegio che una grande squadra come l'Inter me lo faccia calciare a me. Ma devo continuare a far gol (ride, ndr)".