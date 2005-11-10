L'Inter supera lo Stoccarda per 2-0 e raccoglie la terza vittoria consecutiva in Champions, al termine di una prestazione convincente soprattutto nella fase difensiva. Al termine dell'incontro, Yann Bisseck ha analizzato la prova dei nerazzurri ai microfoni di Inter TV, soffermandosi sulla compattezza mostrata dalla squadra e sull'importanza di mantenere questo livello di rendimento anche nei prossimi appuntamenti.

Una difesa solida come punto di partenza

Il centrale tedesco ha sottolineato la qualità del lavoro svolto senza palla, indicando nella compattezza uno degli aspetti decisivi del successo: "Oggi la fase difensiva è stata molto buona, siamo stati compatti per oltre 90 minuti. Dobbiamo continuare così: se lo facciamo, possiamo disputare una bella stagione". Bisseck ha poi commentato anche i minuti in cui il risultato è rimasto bloccato, nonostante le numerose occasioni create dai nerazzurri: "Sappiamo che a volte la palla non vuole entrare, ma abbiamo continuato a provare a creare. Alla fine, è stato bello".

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi impegni

Infine, il difensore dell'Inter ha parlato della gestione di un calendario sempre più fitto, spiegando come il gruppo sia ormai abituato a convivere con tanti impegni ravvicinati. Per Bisseck la ricetta è semplice: analizzare gli errori, migliorare ciò che non ha funzionato e concentrarsi esclusivamente sulla partita successiva: "Siamo abituati a giocare tanto. Dobbiamo rivedere quello che non facciamo tanto bene, poi in generale occorre pensare gara per gara. Oggi è andata bene".