Un altro attaccante e un mancino: il mercato della Roma a una settimana dalla fine

Tre attaccanti non bastano a Gian Piero Gasperini. Il tecnico della Roma si gode Donyell Malen, ma ha già buttato nella mischia anche Robinio Vaz e Lorenzo Venturino: segno di fiducia nei giovani, ma anche messaggio alla società. Al tecnico, che di elementi offensivi ne vorrebbe sempre uno in più di quel che ha, potrebbe non bastare ancora.

È in questa direzione che vanno le trattative impostate dal ds Ricky Massara, che conta di portare almeno altri due rinforzi a Roma da qui alla fine del mercato invernale, in programma tra una settimana esatta. In tal senso, il nome più caldo è quello di Yannick Carrasco, che vuole rientrare in Europa. Non è l’unico nel mirino, perché ai giallorossi è stato accostato anche Kerim Alajbegovic del Salisburgo. E restano in piedi due nomi da big: Joshua Zirkzee, se dovesse lasciare il Manchester United, ma anche Mathys Tel in caso di addio al Bayern Monaco.

Al contempo, è a sinistra che la Roma ha da tempo una necessità, complice l’assenza prolungata di Angelino. In Italia piace soprattutto Niccolò Fortini, classe 2006 della Fiorentina e dell'Under 21, per i quale i viola chiedono almeno 15 milioni di euro. Fioccano le alternative all’estero: Moller Wolfe del Wolverhampton, ma anche Joaquin Seys del Club Brugge e Dayann Methalie del Tolosa. Sulla corsia, però, attenzione alla possibile permanenza di Kostas Tzimikas: dato per partente certo, alla fine potrebbe rimanere. Al momento in standby le discussioni per Radu Dragusin, dato che Ghilardi si sta conquistando parecchio spazio nelle scelte di Gasp.

Di seguito tutte le trattative della Roma già ufficiali in questo calciomercato di gennaio 2026.

ACQUISTI

Lorenzo Venturino (A) (Genoa) PRE

Donyell Malen (A) (Aston Villa) PRE

Robinio Vaz (A) (Olympique de Marseille) DEF

CESSIONI

Tommaso Baldanzi (A) (Genoa) PRE

Edoardo Bove (C) (Watford) SVI

Leon Bailey (A) (Aston Villa) FP

Alessandro Romano (C) (Spezia) PRE

Filippo Reale (D) (Avellino) PRE

Come leggere la tabella di TMW

(A): Attaccante (C): Centrocampista (D): Difensore (P): Portiere (PRE): Prestito (FP): Fine prestito (DEF): Definitivo (SVI): Svincolato (RIT): Ritirato