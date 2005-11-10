Non è solo caccia all'anti-Inter: tre giocatori per cui seguire Como-Roma

Finita la maxi-sosta, il campionato è pronto a tornare grande protagonista. Como-Roma è, per molti, la sfida da cui ci si aspetta la vera anti-Inter. È un po’ presto per questo, non per avere risposte dai suoi protagonisti.

Kean non è ancora pronto: Tasos Douvikas può spingere

Salvo sorprese, il centravanti greco partirà ancora titolare. L’anno scorso è stato il secondo miglior marcatore del campionato dopo Lautaro Martinez, in questo avvio di stagione ha già segnato 2 gol. La concorrenza dell’italiano presto o tardi si farà sentire, ma per ora Douvikas ha l’occasione di rispondere ancora una volta presente a Cesc Fabregas.

Donyell Malen riprenderà a segnare?

L’impatto dell’attaccante olandese su questo avvio di campionato è stato ancora più dirompente di quanto visto da gennaio in poi. Sei gol in cinque presenze, poi lo stop: Malen non ha potuto rispondere alla chiamata della Nazionale. È pronto per la ripresa delle ostilità, ma mantenere il ritmo visto finora è davvero complicato.

Il grande ritorno di Lorenzo Pellegrini

Il figlio di Roma è tornato a pieno regime. Complici le condizioni non ottimali di Soule, il centrocampista romano dovrebbe partire titolare sulla trequarti al fianco di Paulo Dybala. La stima di Gian Piero Gasperini, che è stato uno degli elementi decisivi per il tribolato rinnovo, non è mai stata in discussione. Ora Lorenzo Pellegrini deve solo dimostrare di poter essere un titolare nella squadra che punta dichiaratamente a sfidare l’Inter per lo scudetto.