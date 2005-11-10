La Youth League 2026/27 entra nel vivo con le gare della quinta giornata della League Phase. Tra le italiane, la Roma occupa attualmente l’undicesima posizione con 7 punti e un bilancio di 10 gol segnati e 4 subiti; i giallorossi saranno impegnati domani alle 16 sul campo del Paris Saint-Germain. Situazione più complicata per Napoli e Inter: gli azzurri sono fermi a 3 punti e affronteranno oggi alle 16 il Manchester City, mentre i nerazzurri, a quota 4 punti, ospiteranno domani alle 15 lo Stoccarda. Anche il Como, con 4 punti, proverà a risalire la classifica contro l’AEK Atene.

Il programma della quinta giornata

Martedì alle 11:00

Bodø/Glimt-LASK

Martedì alle 12:00

Galatasaray-Aston Villa

Martedì alle 14:00

Arsenal-Borussia Dortmund

Como-AEK Atene

Slovan Bratislava-Real Betis

Martedì alle 16:00

Feyenoord-Porto

Manchester City-Napoli

Lipsia-Lens

Real Madrid-PSV Eindhoven

Mercoledì alle 12:00

Sabah Baku-Barcellona

Mercoledì alle 13:00

Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe

Slavia Praga-Villarreal

Mercoledì alle 14:00

Sporting CP-Manchester United

Mercoledì alle 15:00

Club Brugge-Liverpool

Inter-Stoccarda

Lille-Bayern Monaco

Mercoledì alle 16:00

Atletico Madrid-Viking

Paris Saint Germain-Roma

CLASSIFICA

(tra parentesi gol fatti-gol subiti)

Real Madrid 12 (13-3)

Feyenoord 12 (10-3)

Slavia Praga 12 (9-2)

Villarreal 10 (11-2)

Atletico Madrid 10 (13-5)

PSV Eindhoven 9 (12-6)

Viking 9 (8-5)

Porto 9 (9-8)

Liverpool 8 (11-7)

Borussia Dortmund 7 (11-5)

Roma 7 (10-4)

Paris Saint-Germain 7 (9-5)

Club Brugge 7 (12-9)

Sporting CP 7 (9-7)

Lille 7 (7-5)

Lens 6 (8-9)

Real Betis 5 (8-6)

Barcellona 5 (6-6)

AEK Atene 5 (4-6)

Stoccarda 4 (9-7)

Manchester United 4 (7-6)

Bayern Monaco 4 (10-10)

Arsenal 4 (7-8)

Como 4 (4-5)

LASK 4 (5-7)

Inter 4 (4-7)

Manchester City 4 (4-7)

Aston Villa 4 (8-10)

Napoli 3 (3-10)

Slovan Bratislava 3 (3-12)

Bodø/Glimt 3 (2-11)

Galatasaray 2 (5-8)

Lipsia 1 (1-14)

Shakhtar Donetsk 0 (2-8)

Fenerbahçe 0 (7-14)

Sabah Baku 0 (0-15)