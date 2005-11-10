Youth League, giornata decisiva per le italiane: devono tutte risalire la classifica
Michele Pavese
La Youth League 2026/27 entra nel vivo con le gare della quinta giornata della League Phase. Tra le italiane, la Roma occupa attualmente l’undicesima posizione con 7 punti e un bilancio di 10 gol segnati e 4 subiti; i giallorossi saranno impegnati domani alle 16 sul campo del Paris Saint-Germain. Situazione più complicata per Napoli e Inter: gli azzurri sono fermi a 3 punti e affronteranno oggi alle 16 il Manchester City, mentre i nerazzurri, a quota 4 punti, ospiteranno domani alle 15 lo Stoccarda. Anche il Como, con 4 punti, proverà a risalire la classifica contro l’AEK Atene.
Il programma della quinta giornata
Martedì alle 11:00
Bodø/Glimt-LASK
Martedì alle 12:00
Galatasaray-Aston Villa
Martedì alle 14:00
Arsenal-Borussia Dortmund
Como-AEK Atene
Slovan Bratislava-Real Betis
Martedì alle 16:00
Feyenoord-Porto
Manchester City-Napoli
Lipsia-Lens
Real Madrid-PSV Eindhoven
Mercoledì alle 12:00
Sabah Baku-Barcellona
Mercoledì alle 13:00
Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe
Slavia Praga-Villarreal
Mercoledì alle 14:00
Sporting CP-Manchester United
Mercoledì alle 15:00
Club Brugge-Liverpool
Inter-Stoccarda
Lille-Bayern Monaco
Mercoledì alle 16:00
Atletico Madrid-Viking
Paris Saint Germain-Roma
CLASSIFICA
(tra parentesi gol fatti-gol subiti)
Real Madrid 12 (13-3)
Feyenoord 12 (10-3)
Slavia Praga 12 (9-2)
Villarreal 10 (11-2)
Atletico Madrid 10 (13-5)
PSV Eindhoven 9 (12-6)
Viking 9 (8-5)
Porto 9 (9-8)
Liverpool 8 (11-7)
Borussia Dortmund 7 (11-5)
Roma 7 (10-4)
Paris Saint-Germain 7 (9-5)
Club Brugge 7 (12-9)
Sporting CP 7 (9-7)
Lille 7 (7-5)
Lens 6 (8-9)
Real Betis 5 (8-6)
Barcellona 5 (6-6)
AEK Atene 5 (4-6)
Stoccarda 4 (9-7)
Manchester United 4 (7-6)
Bayern Monaco 4 (10-10)
Arsenal 4 (7-8)
Como 4 (4-5)
LASK 4 (5-7)
Inter 4 (4-7)
Manchester City 4 (4-7)
Aston Villa 4 (8-10)
Napoli 3 (3-10)
Slovan Bratislava 3 (3-12)
Bodø/Glimt 3 (2-11)
Galatasaray 2 (5-8)
Lipsia 1 (1-14)
Shakhtar Donetsk 0 (2-8)
Fenerbahçe 0 (7-14)
Sabah Baku 0 (0-15)