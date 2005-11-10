Turchia, Montella sfida l'Italia: "Fiero di allenare questa Nazionale. La mia volontà è andare avanti"

Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha parlato a Sky Sport a pochi minuti dall'inizio della sfida contro l'Italia: "Queste partite così ravvicinate è nuovo per tutti. Vogliamo fare bella figura e risultato, nonostante le assenze importanti,. Ma avremo modo di valutare anche alcuni giocatori che fino a ora hanno giocato meno".

Questa partita può essere determinante per lei?

"Io sono fiero di allenare la Turchia, mi hanno sempre fatto sentire bene, nonostante le critiche di ora, ma sento sempre l'affetto. Sono dispiaciuto per gli ultimi risultati, ma le aspettative erano alte. Sono determinate e sereno, la volontà di continuare c'è e credo che anche i ragazzi vogliano lo stesso".,

Strano per un italiano sfidare l'Italia?

"È il calcio, la prima volta ero molto emozionato, oggi ci sono quasi abituato".