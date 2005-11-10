Montella può ripartire dalla Turchia: è il favorito per la panchina del Feberbahçe
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Tommaso Maschio
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27.10.2026 21:27Calcio estero
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Dopo l’addio alla panchina della Turchia con l’esonero dopo le quattro sconfitte su quattro gare di Nations League, per Vincenzo Montella potrebbe esserci la panchina di una big del campionato del paese a cavallo fra Europa e Asia. Secondo quanto riferito da Fanatik infatti il tecnico italiano sarebbe il candidato favorito per sostituire Ismail Kartal sulla panchina del Fenerbahçe dopo le sue dimissioni.
Per Montella si tratterebbe della seconda esperienza alla guida di un club di Super Lig dopo quella con l’Adana Demispor con cui conquistò un nono posto da subentrante nel 2021/22 e un quarto posto l’anno successivo.
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