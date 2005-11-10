Antonio Raimondo, attaccante del Frosinone, ha voluto ringraziare nella sua intervista a SportWeek il tecnico Massimiliano Alvini e il direttore sportivo sportivo Renzo Castagnini: "Hanno creduto in me fin da subito, nonostante venissi da una stagione negativa, e questo mi ha dato ancora più forza e consapevolezza nei miei mezzi. Il mister ha usato con me bastone e carota, dandomi equilibrio. Mi ha trasformato".

"Alvini mi ha cambiato"

Raimondo ha spiegato in ciò che il tecnico lo ha fatto crescere: "Nel pressing, per esempio. Prima, magari, boh (fa una smorfia)... Invece con lui da subito ho capito che è fondamentale. Ci mostra dei video del Paris Saint-Germain, mi guarda e fa: 'Se Dembele, che ha vinto il Pallone d'oro, corre dietro a tutti, perché tu non puoi farlo?'. E io rispondo: 'Giusto, certo che posso farlo'. Mi ha migliorato nel lavoro spalle alla porta, in cui non ero molto bravo, e nell'attacco alla profondità, che comunque era già il mio pezzo forte, insieme ai movimenti in area. Non per niente, tutti i miei gol sono arrivati dentro l'area di rigore".

Gli altri

Tra i tanti talenti del Frosinone ci sono anche Ghedjemis, Kvernadze e Schmid: "I primi due hanno nel dribbling e nel tiro a giro sul secondo palo il pezzo forte. Il secondo è anche potente e veloce nel dribbling. Schmid ha visione di gioco e assist, anche se a me non ne ha servito ancora uno".