Al Venezia una montagna russa continua. Due anni fa la retrocessione, la scorsa stagione la promozione con trionfo in Serie B e trofeo, quest'anno tocca tenere botta al massimo campionato e Kike Perez ha visto con i suoi occhi quanto sia difficile restare al passo delle squadre più forti d'Italia. Sei punti tra Napoli e Udinese, le restanti 9 gare hanno portato sconfitte e un esonero, con l'insediamento di Davide Nicola per riuscire a portare lontano dai guai la squadra.

L'onestà

L'obiettivo è la salvezza, nemmeno a dirlo. "Avevamo bisogno di adattarci il più velocemente possibile perché la Serie A è molto più esigente della Serie B", ha spiegato Kike Perez nell'intervista a MARCA da sei sconfitte di fila, prima dell'inversione di rotta ai danni del Napoli di Max Allegri. "Competiamo contro alcune delle migliori squadre del mondo e questo si nota. Anche se alcuni di noi avevano già esperienza nella categoria e questo attenua il salto, ci è costato un po'", ha confidato.

Sguardo oltre

Prima della sosta è arrivato il successo pesantissimo contro l'Udinese nella lotta per non retrocedere, oro puro per il Venezia. "Non siamo più ultimi. A poco a poco si sta vedendo il miglioramento del club: stiamo competendo bene e credo che meritassimo di avere più punti di quelli che abbiamo", ha spiegato il centrocampista spagnolo. Ora in squadra, con Nicola, si guarda al futuro con ottimismo: "Manca ancora molto, un mondo. Siamo nella prima parte della stagione e dobbiamo essere consapevoli della situazione in cui ci troviamo. A partire da lì, con lavoro quotidiano e con voglia, ma soprattutto con fame. Sicuramente così raggiungeremo l'obiettivo".