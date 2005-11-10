Il clima in casa Lazio è decisamente positivo. I risultati sul campo stanno accompagnando la crescita della squadra, ma a Formello si respira serenità anche nei rapporti tra società e staff tecnico. In particolare, si sta consolidando l'intesa tra Gennaro Gattuso e Claudio Lotito, protagonisti di un confronto che testimonia la volontà di lavorare nella stessa direzione. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, il presidente biancoceleste e l'allenatore hanno cenato insieme nella giornata di ieri, approfittando dell'occasione per confrontarsi sulla situazione della squadra e sulle dinamiche interne al centro sportivo.

Lazio, cena tra Lotito e Gattuso: cresce il feeling tra presidente e allenatore

L'incontro tra Lotito e Gattuso non sarebbe stato incentrato tanto sulle strategie future, quanto piuttosto su un bilancio del lavoro svolto nelle ultime settimane. Il patron biancoceleste sta mostrando un interesse sempre maggiore per la quotidianità di Formello, chiedendo aggiornamenti sulle condizioni della squadra e sull'organizzazione delle attività. Un atteggiamento che conferma la volontà di Lotito di seguire più da vicino il lavoro dell'allenatore, accompagnando il percorso di crescita intrapreso dalla Lazio.

Lotito vuole stare vicino alla squadra, Gattuso apprezza

La presenza del presidente rappresenta un segnale di sostegno nei confronti dello staff tecnico e dei calciatori. Lotito vuole far sentire la propria vicinanza al gruppo, convinto che la Lazio possa costruire qualcosa di importante attraverso la continuità dei risultati e la compattezza dell'ambiente. Un approccio apprezzato da Gattuso, che sta trovando a Roma le condizioni ideali per portare avanti il proprio lavoro. Il rapporto tra i due si sta rafforzando progressivamente, alimentato dalla fiducia reciproca e dalla volontà di condividere gli obiettivi sportivi. Un'intesa che potrebbe rivelarsi preziosa per affrontare i prossimi impegni stagionali, con la Lazio intenzionata a dare seguito ai segnali positivi arrivati finora dal campo.