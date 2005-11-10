Ryanair, ancora sfottò a Juve e Napoli: "Brutte notizie: c'è un'altra giornata di campionato"
Yvonne Alessandro
L'emorragia di risultati del Napoli e l'andamento a singhiozzo della Juventus diventano pane per i denti di uno sfottò sui social network. Oggi si riapre il campionato, ripartendo dalla dodicesima giornata, prima scenderanno in campo gli azzurri al "Maradona" contro il Torino di Ignazio Abate, che vorrebbe tendere la trappola per strappare punti pesanti in ottica classifica. I bianconeri di Luciano Spalletti, invece, giocheranno il lunch match della domenica all'Allianz Stadium per fare qualcosa di più del settimo posto in classifica. Intanto c'è chi non risparmia l'ironia.
Il messaggio sui social
L’account italiano su X della compagnia aerea low cost Ryanair ha pubblicato un nuovo messaggio sarcastico contro il Napoli e pure la Juventus, in vista degli incroci rispettivi di campionato. "Brutte notizie per i tifosi di Napoli e Juventus: questo weekend c'è un'altra giornata di campionato". Battuta sprezzante con riferimento implicito alla traiettoria negativa imboccata dalle rispettive big di Serie A: oggi per Allegri potrebbe anche essere l'ultima spiaggia per tenersi stretto la panchina azzurra, mentre il fantasma di Antonio Conte si aggira attorno alla Continassa e al club bianconero.