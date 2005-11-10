Fenucci ha recentemente spiegato che il problema di Artem Dovbyk è più mentale che fisico. L'attaccante del Bologna, in prestito dalla Roma, non è riuscito a ripetere in Italia quanto fatto al Girona e Raffaele Palladino, tecnico dei rossoblù, ha provato a descrivere il momento che sta vivendo: "A mio avviso ha avuto degli infortuni che hanno frenato il suo percorso di crescita e venire fuori da tanti infortuni consecutivi non è facile perché subentra sia l'aspetto fisico, sia l'aspetto psicologico. In questa settimana ho visto un giocatore rientrato dalla Nazionale con un altro spirito. Ha fatto passi avanti e sono contento".

Le garanzie che sta dando Odgaard superano quelle degli altri attaccanti?

"Si è ritrovato a giocare centravanti per una situazione anomala in cui tutti gli altri attaccanti si sono fatti male. Non è una vera e propria punta, è stata una soluzione improvvisata, ma mi sta stuzzicando tanto perché mi piace molto come dà il riferimento alla squadra, come si sta impegnando, come fa a sportellate con gli avversari. Quindi perché non continuare a dargli fiducia? Ora sono gli altri che devono lavorare per ribaltare questa nuova gerarchia che si è creata".

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