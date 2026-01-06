Ufficiale Udinese, ecco il primo acquisto del calciomercato invernale: è Arizala. C'era anche il Milan

Ufficiale il primo acquisto per l'Udinese in questa finestra di calciomercato invernale 2026. Come da previsione, la società friulana ha tesserato il terzino sinistro colombiano Juan Arizala (20 anni), prelevato a titolo definitivo dall'Independiente de Medellin per circa 3 milioni di euro.

Di seguito la nota ufficiale mediante la quale l'Udinese ha comunicato l'acquisto di Arizala: "Corsa, tecnica e potenza per la corsia sinistra dell'Udinese. Juan David Arizala è un nuovo giocatore bianconero. Arriva a titolo definitivo dall'Independiente di Medellin ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Il colombiano è l'emblema dell'esterno moderno, adatto a disimpegnarti in tutti i ruoli da laterale, come quinto ma anche come terzino in una linea a quattro e, all'occorrenza, da esterno alto".

Per Arizala c'era la possibilità di approdare in Italia con la maglia del Milan, ma il progetto proposto dai rossoneri, che prevedeva per lui di cominciare dal Milan Futuro in Serie D e poi andare in prestito al Tolosa, non ha convinto il classe 2005, che ha preferito l'Udinese. Di seguito un identikit dello stesso Arizala fornito dalla società friulana nel comunicato in questione: "Juan David Arizala nasce ad El Charco (Colombia) il 10 ottobre 2005. Cresce nel settore giovanile dell'Independiente di Medellin con cui debutta in prima squadra nel 2023. Accumula minutaggio ed esperienza anche a livello continentale in Copa Sudamericana, in totale, in due anni e mezzo, ha raccolto 54 presenze segnando 3 gol tra campionato, coppe nazionali e competizioni continentali".