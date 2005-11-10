Udinese, Kamara: "Momento particolare per noi, giochiamo semplice"

Prima della sfida tra Udinese e Roma, ai microfoni di DAZN, è intervenuto Hassane Kamara: "Non è una partita difficile da preparare perché la Roma è molto forte e ti stimola. Per noi è un momento particolare, dobbiamo ripartire dalle basi e restare compatti, giocando semplice restando un po' più bassi. Poi il calcio gira, dobbiamo essere bravi a reagire".