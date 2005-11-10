Juventus-Napoli, i convocati di Allegri: ci sono Rrahmani e Anguissa (e sei Primavera)
Tommaso Bonan
Tra i 25 calciatori convocati da Massimiliano Allegri per Juventus-Napoli, sfida in programma domani alle 20:45 all'Allianz Stadium di Torino ci sono anche Rrahmani e Anguissa, entrambi alle prese nei giorni scorsi con un virus influenzale.
Allegri convoca 6 giocatori della Primavera
Inoltre, il tecnico azzurro ha deciso di aggregare alla prima squadra anche sei giovani della Primavera, convocando il portiere Spinelli, il difensore centrale Lieto, l'esterno Melnyk, il centrocampista Chiummariello, il trequartista Baridò e l'attaccante Milton Pereyra.
Juventus-Napoli, i convocati di Allegri:
Portieri: Meret, Milinkovic-SavicSpinelli, Contini.
Difensori: Beukema, Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera, Rrahmani, Lieto, Melnyk.
Centrocampisti: Anguissa, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Vergara, Baridò, Chiummariello.
Attaccanti: Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Politano, Milton Pereyra