Presente a Dubai per le World Legends Padel Tour, l'ex attaccante Fernando Llorente ha parlato a Sky Sport. Queste le sue considerazioni iniziando da Fabregas: "Lo sconosco fin da bambini perché abbiamo fatto la trafila delle giovanili insieme. Era il più giovane ma è sempre stato eccezionale. Si vedeva che aveva qualcosa di speciale. Già si vedeva che poteva fare l'allenatore perché era intelligente. L'esperienza all'Arsenal lo ha fatto maturare. Non mi sorprende quello che sta facendo a Como anche se quello dei lariani resta un percorso impressionante".

Alla Juventus manca un attaccante 'alla Llorente'?

"Secondo me è importante avere un calciatore che possa tenere la palla e faccia salire la squadra. Oggi gli avversari fanno tanta pressione e se hai la possibilità di avere una punta fisica ti espone a rischi minori".

Le piace Pio Esposito?

"Esposito mi piace tanto perché è forte fisicamente ma si muove molto bene e ha qualità con la palla tra i piedi. Crescerà ancora tantissimo con la fiducia".

Come deve affrontare l'Udinese questo momento critico?

"Devo dire che è una situazione difficile. Ho vissuto situazioni così nei primi anni a Bilbao. Eravamo lì a lottare per non retrocedere e quando si è così la fiducia si abbassa, cambiano gli allenatori… In questi casi sono importanti i leader, i capitani, quelli cn più esperienza. Serve dare tutto e giocare in modo semplice".