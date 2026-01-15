Udinese, ora spazio ad un rinforzo per la fascia sinistra: piace N'Diaye dell'Anderlecht

Dopo l’ingaggio del colombiano Juan David Arizala, l’Udinese continua l'opera di rafforzamento sul mercato e ora punta ad un rinforzo sulla fascia sinistra. Questa zona di campo è stata identificata come una delle aree dove i bianconeri hanno maggiore necessità di alzare il livello delle prestazioni. L’ultimo nome finito sul taccuino degli scout agli ordini di Gino Pozzo è quello di Moussa N’Diaye, difensore senegalese classe 2002 attualmente in forza all’Anderlecht.

Con la maglia della formazione di Bruxelles, il calciatore ha già collezionato esattamente 100 presenze tra campionato, coppa nazionale e competizioni europee, avendo maturato esperienza sia in Europa League che in Conference League. Il calciatore ha vissuto una importante esperienza anche in Spagna, trasferendosi a 19 anni nella seconda squadra del Barcellona.

Tuttavia, la vita in Catalogna è durata una sola stagione, durante la quale ha raccolto soltanto 11 presenze, spingendolo a cercare una nuova sistemazione per trovare maggiore continuità, evidenzia la Gazzetta dello Sport. Nel 2022 ha accettato l’offerta dell’Anderlecht, club dove è riuscito a imporsi, al punto da attirare l'attenzione degli osservatori friulani, sempre molto attenti ai talenti fuori dai nostri confini.