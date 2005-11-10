Udinese, Zanetti si presenta: "Sono in una macchina quasi perfetta, ma serve alzare i giri"

Tempo di presentazioni in casa Udinese, col club friulano che ha lasciato spazio al nuovo tecnico Paolo Zanetti. In sala stampa, il nuovo allenatore in sostituzione di Runjaic Paolo Zanetti ha così parlato delle sue sensazioni iniziali:

"La ricetta è una: il lavoro. Sono arrivato qui giocando in tutte le categorie, lavorando a testa bassa, vincendo campionati e terminando stagioni con esoneri. Qua sono in una macchina che è quasi perfetta, poi la base della mentalità adesso va ricostruita e con me si corre molto, con me gioca chi corre e chi merita. Se si va in campo senza cuore non si fanno risultati, intendo lavorare in questa area. Non voglio stravolgere quanto già c'è, mister Runjaic è un tecnico che stimo e che ha fatto un buon lavoro, purtroppo poi il calcio è così, se il campionato finisse adesso l'Udinese sarebbe in Serie B, questo è un dato di fatto.

Dobbiamo alzare i giri del motore di questa macchina, se lo farà non avrà problemi a salvarsi. Ho già trovato feeling con Inler, vediamo il calcio nello stesso modo e l'approccio è molto simile. Ora dobbiamo trasmettere i concetti ai ragazzi. Di tempo ce n'è poco, si gioca già venerdì, quindi entro a gamba tesa, non ho tempo di lavorare come fossimo in ritiro. Hanno apprezzato la mia schiettezza, ora le risposte vanno date sul campo”.