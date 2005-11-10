L’Udinese cambia: Runjaic esonerato, arriva Zanetti. I dettagli e come può giocare

L’Udinese cambia allenatore dopo il pesante avvio di stagione. Il club friulano ha esonerato Kosta Runjaic e affidato la prima squadra a Paolo Zanetti, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027. La decisione arriva al termine di un periodo molto negativo per i bianconeri, reduci da sette sconfitte nelle ultime otto partite di campionato, con un solo pareggio nel mezzo. Si chiude così dopo oltre due anni l’esperienza di Runjaic all’Udinese: il tecnico tedesco aveva chiuso al dodicesimo posto la sua prima stagione in Serie A e al decimo quella successiva, valorizzando diversi giocatori poi diventati centrali anche sul mercato, da Atta a Bijol, passando per Lucca e Kristensen. Il rendimento della stagione 2026/27 ha però portato la società a cambiare strada.

Paolo Zanetti nuovo allenatore dell’Udinese

Per Zanetti si tratta della quarta esperienza in Serie A dopo Venezia, Empoli e Verona. Il tecnico vicentino aveva riportato i lagunari nella massima categoria dopo 19 anni, prima dell’esonero nel finale della stagione 2021/22. In Toscana ha centrato una salvezza con tre giornate d’anticipo nel 2022/23, mentre la stagione seguente è terminata dopo un avvio disastroso. L’ultima esperienza è stata quella all'Hellas: salvezza nel primo anno, poi l’esonero nel febbraio 2026 con la squadra all’ultimo posto.

Come può giocare l’Udinese di Zanetti

Dal punto di vista tattico, almeno inizialmente, non è scontata una rivoluzione. Zanetti in passato ha utilizzato il 4-3-1-2 e il 4-3-3, ma nelle ultime esperienze ha lavorato soprattutto con la difesa a tre, alternando 3-5-2 e 3-4-2-1: proprio quest’ultimo è stato il sistema scelto da Runjaic nelle ultime giornate. Davanti a Okoye può quindi restare una linea a tre, mentre Vojvoda, Zanoli, Kamara e Arizala sono profili adatti a lavorare sulle corsie. A centrocampo Karlstrom può agire davanti alla difesa, con diverse alternative per gli altri posti. Particolare attenzione andrà riservata a Nicolò Zaniolo, che può partire da destra sulla trequarti e avvicinarsi alla porta. Davanti, invece, Keinan Davis resta il riferimento: può giocare con una seconda punta nel 3-5-2 oppure da centravanti unico con due giocatori alle spalle, soluzione molto simile a quella già utilizzata dall’Udinese nelle ultime settimane.