Skorupski più Ravaglia confezionano la frittata. Il Bologna ha un problema in porta?

Genoa-Bologna è già da annoverare tra le partite più pazze della stagione. Dopo un'ora sembrava che la gara fosse già chiusa, con il Bologna in dominio del gioco e in vantaggio per 0-2 grazie alle reti di Lewis Ferguson - che su azione non marcava addirittura dal marzo del 2024 - e l'autogol di Otoa. Poi succede di tutto: Skorupski esce sulla trequarti, svirgola un rinvio che finisce sui piedi di Vitinha e travolge lo stesso attaccante portoghese. L'arbitro non ha dubbi: rosso diretto. Sulla punizione che ne segue si presenta Malinovskyi che trafigge Ravagla molto leggero e da il via ad una rimonta completata da Ekuban e Messias.

Crisi senza fine, dunque, per la formazione di Vincenzo Italiano, capace di vincerne solo una nelle ultime nove. Ma guardano a questa partita e, più in generale, all'ultimo periodo, non si può non fare una riflessione sui portieri rossoblù. Lukas Skorupski è tornato da un lungo infortunio ma è stato autore di due partite da incubo. Prima l'errore in Europa League contro il Celtic, oggi quello al Genoa che di fatto è costato tre punti. E pensare che molti tifosi invocavano proprio il ritorno del polacco vista la poca solidità data da Ravaglia. Sensazioni confermate anche oggi sulla punizione che ha dato il via alla rimonta.

Due frittate che rendono evidente come il Bologna abbia un problema tra i pali. Né Skorupski, né Ravaglia stanno dando segnali incoraggianti. Che possa essere arrivato il momento di buttare nella mischia il giovane 2007 Massimo Pessina, autore di un grande debutto lo scorso novembre contro il Napoli? O i dirigenti decideranno di intervenire? Difficile a dirsi una cosa è certa: tra errori pesanti e fiducia che vacilla, il Bologna dovrà trovare al più presto risposte concrete. Perché partite come questa insegnano che, senza certezze tra i pali, anche le gare già vinte possono trasformarsi in incubi. E il tempo per sbagliare, ormai, è sempre meno.