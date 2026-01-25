Napoli, Conte ne perde altri due per la Juventus: Mazzocchi e Milinkovic out, il motivo

Il conto degli indisponibili continua ad allungarsi in casa Napoli, in una stagione segnata da continui contrattempi fisici. Anche alla vigilia della sfida contro la Juventus, Antonio Conte è stato costretto a fare i conti con nuove defezioni arrivate direttamente dall’ultimo allenamento.

Durante la rifinitura, Vanja Milinkovic-Savic ha accusato un problema a una gamba, che ha richiesto ulteriori valutazioni e ha portato alla decisione di non rischiarlo. Per il portiere si tratta di un risentimento muscolare che lo mette fuori causa per il match dell’Allianz Stadium.

Stop forzato anche per Pasquale Mazzocchi, alle prese con le conseguenze di un colpo subito nei giorni scorsi: per l’esterno si parla di affaticamento muscolare. Entrambi non saranno dunque a disposizione di Conte, che dovrà ridisegnare le scelte in vista di un appuntamento già delicato.