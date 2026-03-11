Una traversa e poco altro a Leverkusen: Bayer e Arsenal vanno al riposo sullo 0-0
Si è chiusa la prima frazione di gara alla BayArena. Bayer Leverkusen e Arsenal vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0. Poche le emozioni in 45 minuti con le occasioni che, a parte un legno colpito dagli inglesi, latitano.
Le azioni salienti
Ci prova timidamente la formazione padrona di casa con Kofane ma la sua conclusione termina fra le braccia di Raya. I Gunners fanno girare il pallone, forse troppo lentamente, mentre i rossoneri tedeschi appena hanno un pertugio provano a rendersi pericolosi come al quarto d’ora quando Kofane scarica all’indietro per Tapsoba che non inquadra lo specchio della porta. Al 20’ si scuote l’Arsenal con Gyokeres che apre sulla sinistra per Martinelli, l’esterno calcia con potenza ma il pallone sbatte sulla traversa. Al 24’ Hincapié calcia dall’interno dell’area di rigore ma la sua conclusione è troppo centrale e Blaswich blocca.