Torna il campionato. Dopo una settimana di pausa per la sosta Nazionali, la Serie A scalda nuovamente i motori. Anche il Cagliari di mister Fabio Pisacane si prepara per il rientro in campo. Domani i rossoblù, alle ore 15, affronteranno in trasferta il Como di Fabregas. Una sfida tostissima, dove i dettagli faranno la differenza. Al termine della seduta di allenamento mattutina, il tecnico dei sardi ha presentato ai media quella che sarà la partita di sabato pomeriggio.

Ore 12 La conferenza stampa comincia tra circa 30 minuti.

Ore 12:30 Qualche minuto di ritardo.

Ore 12:42 Inizia la conferenza stampa.

"Prima di iniziare, voglio rivolgere un pensiero al nostro tifoso che ha vissuto momenti difficili nel post Frosinone e ci tengo a salutarlo".

Chi torna disponibile per il match contro il Como? Che clima si respira dopo la sosta?

"La sosta ci ha permesso di recuperare Idrissi, Aurelio, Fadera, Nzola. Rimane a casa Mina con Felici, Liteta e Winks, dobbiamo avere pazienza con lui, speriamo risolva il prima possibile. Credo che la sosta sia stata utile anche per recuperare una buona parte dei calciatori che non erano disponibili in quell'occasione".

Come si affronta il Como?

"Non dobbiamo rincorrere continuamente il loro possesso, né farci trascinare dalle loro rotazioni. Dovremo essere bravi a impostare una pressione orientata, decidendo noi dove il Como dovrà giocare e in quale porzione di campo. Hanno giocatori molto mobili. Spesso schierano un doppio play e due trequartisti, con uno di questi, oltre a Nico Paz, che può partire largo per poi accentrarsi, lasciando al terzino il compito di garantire ampiezza. Dovremo essere bravi a schermare Perrone, Da Cunha, in base a chi scenderà in campo. Li abbiamo studiati per non commettere errori".

Ci racconta del tipo di rapporto che ha con Fabregas?

"Sapete già quanto lo stimo. Sia io che lui siamo cresciuti tanto come allenatori. Lui è un allenatore che non fa riferimento alla sua carriera da giocatore. Cerca di educare i suoi calciatori a giocare a calcio, è un qualcosa che sposo in pieno anche se abbiamo percorsi diversi. Nell’ultimo periodo ci siamo sentiti una volta, domani mi farà piacere abbracciarlo".

Crede che il suo centrocampo sia caratterizzato da equilibrio?

"Quando puoi contare su due giocatori come Romano e Adopo, hai sicuramente sia quantità sia qualità. Poi dipenderà da chi sarà il terzo elemento: giocheremo con un centrocampo a tre e, se dovesse esserci Fazzini, avremmo entrambe le caratteristiche. Abbiamo un centrocampo che può garantire qualità. È un peccato aver perso Liteta. Poteva essere un'ulteriore freccia al nostro arco, ma questo non significa che ci manchino le risorse. Abbiamo calciatori in grado di fare bene, sia sul piano qualitativo sia su quello della quantità, e potremo attingere ad altre soluzioni qualora ce ne fosse bisogno".

Che ci dice di Mendy? Si è messo in mostra anche con il suo Senegal.

"Mendy è un ragazzo che ha bruciato le tappe molto velocemente, ma credo che sappia lui per primo che il calcio è una fabbrica ti illude. Bisogna lavorare sempre di più. Oggi sei fenomeno, domani rischi di farti male. Ha sorriso un po' di più in questi giorni".

Firmerebbe per un pareggio a Como?

"Non ho mai messo la firma in niente nella mia vita. Domani andiamo a Como pensando che sarà dura, durissima. Se domani dovessimo fare le cose che abbiamo provato, abbiamo una percentuale alta che possa succedere di fare anche bottino pieno".

Che bilancio fa sulla sua squadra fino a qui?

"Il calendario è difficile per tutti. Siamo arrivati con l’acqua alla gola con il Frosinone ma ci abbiamo messo del nostro, dando una grandissima risposta".

Cosa cambia rispetto alla scorsa annata?

"Ho rivisto entrambe le partite dello scorso anno, anche perché l’allenatore del Como è lo stesso e lo faccio spesso quando affronto squadre che hanno mantenuto una certa continuità nella propria struttura. Sono state due gare differenti, sia per il modo di andare a prenderli sia per le modalità di costruzione nei tre terzi di campo. Non credo che i calciatori abbiano rivisto quelle partite, ed è anche giusto così. Qualcosa, però, gliela mostrerò questa sera durante la riunione in ritiro. Penso comunque che domani sarà una partita diversa rispetto alle due dello scorso anno: ogni gara ha una storia a sé, con protagonisti e dettagli differenti da entrambe le parti".

Come sta Rodriguez?

"L’ho visto soltanto questa mattina e devo capire anche come abbia affrontato il viaggio. Non mi è sembrato particolarmente sereno, ma parlerò con lui e decideremo insieme cosa fare".

Quali sono le scelte per la fascia sinistra?

"Idrissi è rientrato da dieci giorni: si è rotto con il Como e potrebbe tornare domani proprio con il Como. Aurelio l’abbiamo gestito, Obert ha dei problemi pregressi che si porta da tempo e Grandu ha tanto entusiamso. Non dico che sia facile scegliere ma se guardiamo chi sta meglio, è semplice scegliere. Ci sarà spazio per Grandu, per Obert e gli altri magari in corsa".

Come sta Fadera? E Maldini?

"Per Fadera questo era il suo primo infortunio, però ha recuperato in fretta. Maldini vuole fare di più e ha avuto un impatto importante sul campionato fin dal suo arrivo. Questa settimana di lavoro gli è servita per mettere fieno in cascina sul piano fisico. È un ragazzo con la testa sulle spalle, che ha ancora voglia di stupire e sa di non aver fatto abbastanza nonostante quanto mostrato finora. Questo mi dà fiducia per il prosieguo della stagione. Dal punto di vista della qualità è tanta roba".

Ore 13:02 Termina la conferenza stampa.