Da Vasco Rossi a Jannik Sinner: ecco le due Top 11 dei tifosi famosi di Milan e Inter

E se il derby di Milano si giocasse sugli spalti? Niente tatticismi, marcature a uomo o schemi vari... Cosa succederebbe se a scendere in campo fossero i volti più noti delle due tifoserie? Partiamo dai padroni di casa di oggi: il Milan schiera una formazione dal talento decisamente trasversale. Gerry Scotti, Teo Teocoli e Massimo Boldi portano esperienza e mestiere, Jannik Sinner mette il suo invidiabile rovescio a disposizione della squadra, mentre chef Carlo Cracco promette di servire palloni… al dente. Davanti, invece, c’è da fare rumore: Laura Pausini, Zucchero, Lazza, Emis Killa, Jake La Furia e Rkomi compongono un reparto che difficilmente passerebbe inosservato. Sicuramente, non in silenzio.

Da Bonolis a Valentino Rossi, la risposta dei tifosi nerazzurri

L’Inter però non resta certo a guardare e risponde con una formazione che potrebbe trasformare lo spogliatoio in uno studio televisivo o in un backstage musicale. La faccia ce la mettono soprattutto Paolo Bonolis, Nicola Savino, Amadeus e Fiorello; sul palco si esibiscono invece Vasco Rossi, Luciano Ligabue, Max Pezzali, Biagio Antonacci, Francesco Renga ed Elio. Il carro lo guida Valentino Rossi: quest’ultimo, abituato a sorpassare in pista, magari potrebbe tentare anche qualche incursione sulla fascia.

Derby dei VIP, chi vincerebbe la sfida sugli spalti?

Insomma, il derby della Madonnina si conferma anche stavolta una sfida che va ben oltre i novanta minuti: da una parte musica, comicità e sport, dall’altra televisione, rock e motori. Due schieramenti decisamente affollati di talento e personalità, pronti a contendersi una stracittadina decisamente fuori dagli schemi. Ma, detto del campo, in tribuna chi partirebbe con i favori del pronostico?

TOP 11 MILAN - Tifosi rossoneri

1. Gerry Scotti

2. Teo Teocoli

3. Massimo Boldi

4. Jannik Sinner

5. Carlo Cracco

6. Laura Pausini

7. Zucchero

8. Lazza

9. Emis Killa

10. Jake La Furia

11. Rkomi

TOP 11 INTER - Tifosi nerazzurri

1. Paolo Bonolis

2. Nicola Savino

3. Amadeus

4. Fiorello

5. Vasco Rossi

6. Luciano Ligabue

7. Max Pezzali

8. Biagio Antonacci

9. Elio

10. Francesco Renga

11. Valentino Rossi