Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Bologna Nicolò Casale analizza così il match pareggiato per 1-1 contro l’Udinese: “Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Nel primo tempo abbiamo sofferto. Avevamo preparato l'aggressione alta ma abbiamo fatto il loro gioco soffrendo nelle seconde palle. Siamo passati in vantaggio immeritatamente, ma poi abbiamo subito il pareggio nel nostro miglior momento. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno perché muoviamo la classifica".

Le condizioni del campo

"Oggi il campo ha favorito l'Udinese - ha ammesso - perché è una squadra molto fisica. In questo periodo possono capitare queste piogge ma dobbiamo adeguarci velocemente, tuttavia abbiamo sbagliato per disattenzioni mentali e non a causa del terreno di gioco. Sta di fatto che i nostri esterni e Odgaard, che è una punta estremamente tecnica, non sono stati facilitati dal campo. Sto attraversando un buon momento. Voglio dare ancora tanto in questa stagione e sono grato a tutto l'ambiente, al mister e ai tifosi che mi sono stati sempre vicini non facendomi perdere la fiducia".

Bologna-Udinese 1-1, il tabellino del match

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Darmian (40' st Amondarain), Casale, Theate, Zortea (34' st Vitik), Ferguson, Pobega, Bernardeschi (34' st Mbangula), Orsolini (1' st Alhassane), Cambiaghi (40' st Piccoli), Odgaard. (25 Pessina, 75 Giacomone 5 Helland, 29 De Silvestri, 6 Moro, 18 Libra, 34 Badori, 9 Dovbyk). All.: Palladino.

Udinese (3-5-1-1): Okoye, Palma (11' st Zanoli). Kabasele (42' st Alaba), Solet, Abankwah, Lovric (11' st Bayo), Karlstrom, Piotrowski (42' st Zarraga), Kamara, Ekkelenkamp, Zaniolo (34' st Vojvoda). (41 Mrozek, 93 Padelli, 20 Arizala, 23 Vojvoda, 30 Chakvetadze, 38 Miller, 45 Vinciati, 46 Gomez, 91 Jovanovic). All.: Zanetti.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Marcatori: nel pt 43' Zortea; nel st 23' Zaniolo.

Ammoniti: Palma per gioco scorretto; Zanetti, Solet, Bernardeschi per comportamento non regolamentare.