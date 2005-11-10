Juventus-Venezia 4-0: il tabellino della gara
Ivan Cardia
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Juventus (4-2-3-1): Vicario, Celik (23' st Gatti), Bremer, Kelly, Cabal (29' st Cambiaso), Douglas Luiz (1' st Sarr), Koopmeiners, Zhegrova, McKennie, Alajbegovic (1' st Woltemade), Kolo Muani (40' st Boga) (23 Pinsoglio, 33 Neto, 7 Conceicao, 18 Ekhator, 24 Rugani, 26 Lucumi). All.: Spalletti.
Venezia (3-5-2): Stankovic, Halhal, Moreno, Juan Jesus, Hainaut (39' st Sagrado), Perez (39' st Fanne), Busio, Sohm (22' st Dagasso), Haps, Lauberbach (22' st Yeboah), Adams (42' st Rrahmani) (96 Montipò, 3 Schingtienne, 16 Mohammed, 17 Bella-Kotchap, 21 Helgason, 32 Duncan, 36 Berardi, 56 Lisman, 77 Fernandez, 95 Gomes). All.: Nicola.
Arbitro: Arena.
Marcatori: nel st 8' Woltemade, 14' Koopmeiners, 20' Cabal, 26' rig. Kolo Muani.
Ammoniti: nessuno.