Tutto da rifare per Gaetano Oristanio: siamo arrivati al mese della verità per sapere se dovrà ricominciare da capo un'altra volta. Arrivato in estate al Torino in prestito dal Venezia con diritto di riscatto fissato a 5 milioni come primo acquisto indicato dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, si apre un mese decisivo per il futuro.

Poco spazio anche al Torino

Finora il fantasista ha accumulato 96 minuti in 4 presenze nelle prime 12 giornate di campionato, partendo titolare una sola volta nella gara interna vinta contro l'Udinese e giocando 42 minuti complessivi negli altri 11 match, con zero minuti nelle ultime due sfide contro Lecce e Napoli. Il cambio di modulo del tecnico Ignazio Abate, passato dall'iniziale 3-4-2-1 al 3-5-2 anche dopo gli innesti a centrocampo di fine mercato estivo, ha ridotto gli spazi per il giocatore. Il tutto dopo che lo scorso anno, al Parma, già non era riuscito ad imporsi da titolare, giocando 20 presenze, ma appena 8 dal primo minuto, in campionato.

Il piano per gennaio e i primi sondaggi

Come sottolinea Tuttosport oggi in edicola, nelle prossime partite contro Lazio, Genoa, Inter e Cagliari Oristanio attende maggiore impiego; in caso contrario, lui e l'agente Mario Giuffredi potrebbero valutare altre soluzioni in vista della finestra di mercato del 28 dicembre, dopo che si sono registrati sondaggi da un club italiano e da uno estero. Lo stesso Petrachi ha recentemente ammesso la possibilità di cessioni per chi trova meno spazio in una stagione con un solo impegno settimanale, mentre il calciatore resta in attesa di una nuova occasione.