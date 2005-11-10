Dal Barcellona al poco spazio a Venezia: Toni Fernandez, le riflessioni in vista di gennaio

Che fine ha fatto Toni Fernandez nel Venezia? In estate è arrivato dal Barcellona in prestito con obbligo condizionato a 5 milioni di euro, con i blaugrana che hanno mantenuto la recompra per le prossime tre stagioni (23 milioni il primo anno, 35 il secondo). Non è stato affatto un affare banale, visto che per esempio sulle sue tracce c'è stato in passato anche il Bayer Leverkusen, per fare un esempio.

Perché Toni Fernandez ha scelto il Venezia

Il giocatore ha scelto il progetto del Venezia attratto dall'ambizione del club, ma anche dallo stile di gioco con il quale è stato promosso in A, con una squadra costruita con molti palleggiatori, dati allora in mano a Stroppa. Il Venezia era visto come il posto giusto nel quale crescere e affermarsi. Anche il Barcellona stesso ha visto di buon occhio l'operazione: sul fatto che il ragazzo possa esplodere ci sperano anche in terra catalana. Chiaramente gli scarsi risultati di inizio anno della squadra uniti al cambio di allenatore hanno complicato tutto. Ma non è che con Nicola Fernandez debba per forza essere tagliato fuori, anzi.

Nicola parla con Fernandez

Il tecnico ha fatto capire - parlando alla stampa - di doverci ancora lavorare e di voler aspettare di vederlo pronto, anziché buttarlo nella mischia. Ed ha fatto gli esempi di chi, come Helgason e Lauberbach, al suo arrivo sembrava ai margini ed invece ha avuto presto un'opportunità. Al contempo Nicola al ragazzo ha fatto capire più volte di considerarlo e di volergli dare spazio, con il tempo. E il giocatore al mercato non ci pensa, per ora: è del Venezia e il Venezia crede ancora nella bontà dell'affare e nelle sue qualità.

Le riflessioni per gennaio

Chiaramente poi sarà anche il campo a parlare, per capire da qui a gennaio quanto minutaggio effettivamente possa iniziare a ritagliarsi nei prossimi mesi: a 18 anni ha bisogno di giocare. E se non giocasse più? A quel punto è naturale che verranno fatte le dovute valutazioni da entrambe le parti per capire cosa sia meglio fare per tutti. Intanto arrivano 72 minuti in campo nel 2-2 della Spagna Under 18 contro l'Islanda: prossimo impegno oggi alle 13.30 contro il Galles.

Le parole di Nicola su Fernandez

Queste sono state le parole su di lui di Nicola in conferenza stampa: "Ci sono giovani che hanno potenzialità importanti. Su alcuni di essi bisogna fare un lavoro a 360 gradi, dedicandogli del tempo. Strutturarli in un percorso di crescita adeguato. Mettere un giocatore è facile. Mettere un giocatore che può non essere ancora pronto per le nostre dinamiche significa anche screditarlo, abbassarne la considerazione e il valore. Per lui, come per altri, spero di avere modo e tempo di mostrarveli quando ci sono le condizioni per farlo".