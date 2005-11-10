Vermant come il burro nella difesa dell'Inter. Brugge avanti 4-2 a San Siro all'87'
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 22:46Serie A
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13.10.2026 22:46Serie A
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Speranze nuovamente finite per l'Inter a San Siro. Quarto gol della serata del Brugge, questa volta con Vermant che scattato sul filo del fuorigioco ha battuto Martinez con uno splendido pallonetto firmando il 4-2 all'86'. Notte fonda per la squadra di Chivu.
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