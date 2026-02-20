Verona, Sammarco: "Errori individuali grossolani, difficile reagire ma dobbiamo farlo"

Paolo Sammarco, tecnico del Verona, analizza così ai microfoni di DAZN la sconfitta per 3-0 sul campo del Sassuolo: "L'approccio è stato buono però dopo un 3-0 sembra ridicolo parlare di questo, abbiamo fatto degli errori anche individuali grossolani e contro una squadra come il Sassuolo lo paghi caro".

La preoccupa la mancata reazione?

"Sicuramente è preoccupante, abbiamo fatto fatica a reagire. C'era la volontà di riprenderla dopo un buon primo tempo, poi abbiamo preso quel terzo gol in contropiede. In questo momento è difficile reagire, ma dobbiamo farlo per forza".

Questione mentale o di campo?

"Entrambe, speriamo che ci siano diverse soluzioni dalla prossima settimana perché eravamo veramente contati. La testa fa la differenza in questi momenti, dobbiamo restare uniti per cercare di fare risultati".