Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Verona, Zanetti: "Arrabbiato come non mai, difficile spiegare una partita così"

Verona, Zanetti: "Arrabbiato come non mai, difficile spiegare una partita così"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 20:58Serie A
Daniele Najjar
fonte Dal corrispondente al Bentegodi

È terminata la sfida del Bentegodi fra il Verona ed il Torino. A breve interverrà in conferenza stampa il tecnico gialloblu, Paolo Zanetti, per commentare la prestazione dei suoi.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 20.48 inizia la conferenza stampa

Un commento alla prestazione?
"Una sconfitta meritata per quanto visto in campo. Non ci siamo presentati con la solita energia. Soprattutto abbiamo avuto paura, facendo una marea di errori tecnici. Ogni palla recuperata l'abbiamo data agli altri. Una serata negativa, della quale dobbiamo tutti prenderci la nostra responsabilità chiaramente. D'altra parte penso sia ingiustificabile fare una partita così. Dobbiamo capire i motivi, difficile dare una spiegazione considerando il lavoro che abbiamo fatto per rimetterci in ballo. Sono molto arrabbiato, come non mai. Andiamo in ritiro, combattiamo, lavoriamo di più e meglio".

Qualcuno è distratto dal mercato o meno focalizzato sul Verona, che è spesso stata squadra di passaggio? È il momento di fare scelte?
"Non lo so, può darsi, dobbiamo capire tutte le situazioni. Mi sento di dire che per salvare il Verona bisogna avere le palle. Uno spirito e un coraggio diverso. Dobbiamo capire chi vuole stare dentro questa impresa che dobbiamo fare. Capendo che possiamo farla solo se siamo al 100%. Quando siamo al 90% non possiamo farcela. Chi vuole andare vada. Qui c'è bisogno solo di gente che dà tutto per la maglia".

Un primo tempo così come si spiega? Nelsson è diventato un problema?
"I giocatori non sono mai un problema, hanno alti e bassi, non è stata colpa di Nelsson, che probabilmente ora è un po' in difficoltà. Credo sia una cosa generale, parlare individualmente oggi è sbagliato. Quando si va in svantaggio in quel modo la partita si mette in un binario difficile, è la seconda volta che ci facciamo gol da soli. Una partita dove abbiamo fatto fatica ad andare in pressione, nel secondo tempo meglio, alzando il baricentro e mettendo più coraggio. Abbiamo dato l'impressione di volerla andare a riprendere, ma poi ci siamo sfilacciati andando alla bersagliera all'attacco e perdendo equilibrio. Tutto nasce da un primo tempo che è stato a dire poco inguardabile".

Il Verona è in ritardo per l'alternativa a Belghali, che si sapeva sarebbe andato in Coppa d'Africa?
"Belghali è determinante per noi, chi gioca vicino a lui rende molto di più. Oyegoke non giocava da tanto tempo, è sbagliato mettere la croce addosso su qualche ragazzo che si trova catapultato in partite di alto livello. Come tutti deve crescere".

Occasione sprecata, ora ci sono le big. Che mese si aspetta?
"Fermo restando che il Torino non è che sia una 'squadretta'. Comunque un mese difficile, lo sapevamo. Avremo partite molto difficili, che andranno affrontate diversamente da quanto fatto oggi. Non abbiamo tempo di piangerci addosso, dobbiamo lavorare, cercando di fare più punti possibili. Dobbiamo concentrarci su gara per gara".

20.58 finisce la conferenza stampa

Articoli correlati
Verona, Zanetti: "Per stare dentro a questo campionato dobbiamo dare più del 100%"... Verona, Zanetti: "Per stare dentro a questo campionato dobbiamo dare più del 100%"
Verona, Zanetti: "Oggi né coraggio né energia. Mercato? Non voglio questo alibi" Verona, Zanetti: "Oggi né coraggio né energia. Mercato? Non voglio questo alibi"
L'unico gol di Zanetti a Baroni è valso i tre punti. Il tecnico toscano a Verona...... L'unico gol di Zanetti a Baroni è valso i tre punti. Il tecnico toscano a Verona...
Altre notizie Serie A
Palladino si sta prendendo l'Atalanta: "Orgoglioso di allenare un gruppo così" Palladino si sta prendendo l'Atalanta: "Orgoglioso di allenare un gruppo così"
Verona, Zanetti: "Per stare dentro a questo campionato dobbiamo dare più del 100%"... Verona, Zanetti: "Per stare dentro a questo campionato dobbiamo dare più del 100%"
Raspadori e il possibile ritorno in Serie A, Insigne deve attendere ancora: le top... Raspadori e il possibile ritorno in Serie A, Insigne deve attendere ancora: le top news delle 22
Segna sempre Lautaro Martinez: l'Inter raddoppia al 49', Bologna sotto 2-0 Segna sempre Lautaro Martinez: l'Inter raddoppia al 49', Bologna sotto 2-0
Fiorentina in lotta per la salvezza? Nicola: "Non prendiamoci in giro, non c'entra... Fiorentina in lotta per la salvezza? Nicola: "Non prendiamoci in giro, non c'entra niente"
Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto... Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026... Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide... Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
2 Inter-Bologna, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro. Italiano ritrova Cambiaghi
3 Serie A, 18ª giornata LIVE: le scelte di Chivu e Italiano a San Siro
4 Lazio-Napoli, le probabili formazioni: Noslin centravanti. Conte conferma tutti
5 Fiorentina-Cremonese, le probabili formazioni: Kean rischia la panchina. Pronto Piccoli
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Immagine top news n.1 Inter, Marotta: "Stiamo approfondendo per Cancelo. All'Al Hilal serve un centrale"
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica: il Torino raggiunge il Sassuolo, Verona agganciato dalla Fiorentina
Immagine top news n.3 La Roma attende Raspadori e la Lazio prova ad approfittarne. È il primo nome per Sarri
Immagine top news n.4 Juventus, il Parma ha chiesto Adzic: i bianconeri possono lasciarlo partire in prestito
Immagine top news n.5 Fiorentina-Cremonese 1-0, le pagelle: Kean risponde da campione, Fagioli factotum. Vardy fatica
Immagine top news n.6 Serie A, la classifica aggiornata: la Fiorentina aggancia Pisa e (momentaneamente) Hellas
Immagine top news n.7 Lazio, Sarri: "Castellanos era difficile da trattenere, ma si poteva arrivare pronti..."
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Juventus, il regista è la priorità: ora Guido Rodriguez, per l'estate l'obiettivo è Tonali Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Lazio finalmente il mercato. per Sarri un vice Zaccagni, una mezzala e il sostituto di Castellanos
Immagine news podcast n.2 Fiorentina, la rivoluzione di gennaio: ecco chi arriva e chi parte
Immagine news podcast n.3 Bentornato calciomercato. I colpi che ci aspettiamo in questo gennaio 2026
Immagine news podcast n.4 L'uomo copertina del 2025 del calcio italiano è Aurelio De Laurentiis
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Rivelazione Bertola, l'ex tecnico: "Aveva grandi abilità fin dai tempi di Montevarchi"
Immagine news Serie C n.2 Banchini: "Per il Vicenza il margine appare decisivo. Arezzo e Ravenna simili"
Immagine news Altre Notizie n.3 Il ritorno del Gasp a Bergamo: Atalanta-Roma letta dagli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Raspadori e il possibile ritorno in Serie A, Insigne deve attendere ancora: le top news delle 22
Immagine news Serie A n.2 Segna sempre Lautaro Martinez: l'Inter raddoppia al 49', Bologna sotto 2-0
Immagine news Serie A n.3 Fiorentina in lotta per la salvezza? Nicola: "Non prendiamoci in giro, non c'entra niente"
Immagine news Serie A n.4 Inter, il Galatasaray smentisce l'interesse per Frattesi. Okan Buruk: "Nessun contatto con lui"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"
Immagine news Serie A n.6 Ravaglia si esalta finché può, poi l'Inter passa: Bologna sotto 1-0 al 45', decide Zielinski
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Presto il primo colpo per la capolista di Serie B: Fiori del Mantova vicino al Frosinone
Immagine news Serie B n.2 Bari, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Carrarese: domani doppia seduta
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, ripresa degli allenamenti: prima seduta per Esposito e Brunori
Immagine news Serie B n.4 Mantova, è iniziata l'avventura di Bardi con i virgiliani: oggi il primo allenamento
Immagine news Serie B n.5 Bari, ecco il rinforzo in difesa: dallo Spezia arriva Andrea Cistana
Immagine news Serie B n.6 Palermo su Tramoni? Il presidente del Pisa: "Giocatore di qualità superiore ai rosanero"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Team Altamura, l'Entella si fa avanti per Silletti: offerta subito rispedita al mittente
Immagine news Serie C n.2 Catania, il ds Pastore sul rinnovo di Jimenez: "Qui si trova benissimo, qualcosa da limare"
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Iacoponi rientra e trova subito squadra: definito il prestito all'Heraclea
Immagine news Serie C n.4 Serie C, beffa per la Sambenedettese. Perugia corsaro, ok Dolomiti Bellunesi e Trapani
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, Raffaele verso l'esonero: fatale la sconfitta di oggi contro il Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Vicenza, Gallo dopo il pari col Lumezzane: "Inutile fare drammi, prendiamo questo punto"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Bologna, i nerazzurri vogliono riprendersi la vetta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Cremonese, Vanoli spera: nuovo anno, nuova Fiorentina
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Inter Women spiegata da Bugeja: "La forza di questa squadra è l'unione"
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Peyraud-Magnin verso gli USA. Da oltreoceano può arrivare Perry
Immagine news Calcio femminile n.4 Ternana Women, primo allenamento con il neo tecnico Ardizzone. Presente Bandecchi
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa, rinforzo norvegese in mezzo al campo: ecco Lie Eghdami
Immagine news Calcio femminile n.6 Di Guglielmo raggiunge Cantore in MLS: è una nuova giocatrice del Washington Spirit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi sta meglio tra le cinque grandi? Il mercato invernale è pericoloso…