Verona, Zanetti: "Oggi né coraggio né energia. Mercato? Non voglio questo alibi"

Il tecnico del Verona Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Torino perso per 0-3 e valido per la 18^ giornata.

Troppi errori individuali.

"Credo che la sconfitta sia chiaramente meritata, bisogna essere onesti. Non abbiamo avuto né l'energia né il coraggio per fare un certo tipo di partita, è veramente inspiegabile. Siamo molto rammaricati, fare queste figure davanti alla nostra gente non ci piace. Dobbiamo farci tutti un bell'esame di coscienza e dobbiamo sicuramente fare meglio di così".

Dove oggi la tua squadra è mancata maggiormente?

"Abbiamo giocato partite molto più energiche di questa, è normale che 20 minuti non bastano. Incontriamo squadre che hanno qualcosa in più di noi dal punto di vista tecnico, ma oggi su quel piano siamo stati veramente scadenti. Abbiamo sbagliato una marea di passaggi, dando spesso la possibilità a loro di ripartire. Ci siamo anche un po' autosabotati sui gol. Partita negativa, ma è tutto aperto e bisogna ripartire. Bisogna analizzare onestamente quello che è successo e guardare avanti".

Sarà un altro mercato pirotecnico: te lo auguri o no?

"Non lo so. In questo momento parlare di mercato è facile e sinceramente non mi va di farlo: non voglio prendere l'alibi del mercato, dobbiamo fare meglio con quelli che siamo. La società poi sa cosa deve fare secondo me".