Il Mondiale U17 perde una squadra: gli Stati Uniti si ritirano. Problemi di sicurezza

Il Mondiale Under 17 che prenderà il via in Qatar il prossimo 19 novembre, per poi concludersi il 13 dicembre, perde ancor prima di iniziare una delle 48 partecipanti. Si tratta degli Stati Uniti d’America che hanno comunicato che per motivi di sicurezza non prenderanno parte al torneo. Alla base della decisione l’avviso del Dipartimento di Stato dello scorso 23 ottobre che aveva avvertito tutti gli statunitensi di “riconsiderare i viaggi in Qatar a causa del rischio di conflitto armato". L'avviso faceva riferimento agli attacchi nella vicina Arabia Saudita da parte dei ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran.

La lettera della US Soccer

Lo rivela ESPN che pubblica anche alcuni stralci della lettera che la US Soccer (la Federcalcio del paese nordamericano) ha inviato alla FIFA: “Vi scriviamo per informarvi della difficile decisione di annullare il nostro ritiro di preparazione per la Coppa del Mondo e la nostra prevista partecipazione alla Coppa del Mondo. Siamo estremamente orgogliosi della preparazione dei nostri giocatori e allenatori per rappresentare gli Stati Uniti alla Coppa del Mondo. - si legge nella lettera - Purtroppo, alla luce delle circostanze attuali, tra cui l'avviso di viaggio di livello 3 emesso dal Dipartimento di Stato americano per il Qatar e le relative direttive per il personale dell'Ambasciata e le loro famiglie, non siamo più in grado di partecipare al torneo. Il benessere dei nostri giocatori e del nostro staff rimarrà sempre la nostra massima priorità".

Torneo zoppo, Gruppo J con una squadra in meno

Il torneo - a cui partecipa anche l'Italia - dunque partirà con una squadra in meno, dunque zoppo, con il Gruppo J che vedrà in corsa le sole Montenegro, Cile e Algeria dopo la rinuncia degli statunitensi che pure nei giorni scorsi avevano comunicato la lista dei 21 convocati.