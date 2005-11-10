A soli 16 anni esordiva in Serie A, sul suo talento si era fatto avanti anche il Bayern Monaco, poi ha trovato la sua strada a Bologna e aspetta un giorno di tornare in Italia. Emanuel Vignato, esterno offensivo che ha fatto molto parlare di sé in passato, oggi gioca al Forte Virtus di Dubai e in esclusiva con Tuttomercatoweb.com analizza tutti i temi che hanno scandito la sua carriera. A partire dalla scelta di approdare negli Emirati: "È nata con l'idea di voler cambiare un po' aria. Avevo anche qualche possibilità in Italia, però poi ho scelto e ho preferito provare a cambiare. Vedremo se avrò avuto ragione o meno".

Come sta andando l'esperienza?

"I primi mesi sono stati difficili, un po' per il caldo e per il clima. Ci alleniamo quasi sempre la mattina presto, però si arrivava a fare 37-38 gradi e all'inizio non ero abituato. Gli allenamenti sono abbastanza intensi e il caldo non aiutava di sicuro, soprattutto rispetto agli altri ragazzi, che erano già abituati a queste condizioni. Adesso, però, già da qualche settimana sto meglio e anche il clima si è un po' raffreddato".

Ha debuttato in Serie A a 16 anni con il Chievo. Che ricordi ha di Verona?

"Il Chievo è stata un'esperienza bellissima, perché è il posto in cui sono cresciuto. Fin da bambino ho sempre giocato lì, mi hanno fatto esordire e sono riuscito a trascorrere anche qualche anno in prima squadra. Credo di avere i ricordi più belli legati al Chievo, anche perché abitavo a Verona, la mia città, ed ero a casa con la famiglia e gli amici".

Il ricordo dell'esordio in Serie A, arrivato quando era ancora minorenne, è ancora tangibile nella sua mente?

"L'esordio è, credo per tutti, uno dei momenti più belli della carriera. È la prima volta in cui giochi in un campionato così importante, un momento che hai sempre sognato. Direi che è sicuramente uno dei ricordi più belli che ho".

Negli anni del suo esordio col Chievo si parlava molto di un interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti. C'è stato qualcosa di concreto?

"C'è stato un periodo in cui erano venuti a parlare direttamente con noi in famiglia, insieme al procuratore che avevo in quel momento. Poi, in realtà, non so bene come siano andati i discorsi con il Chievo, perché dovevano mettersi d'accordo tra loro. Io avevo il contratto in scadenza, mi restava soltanto un anno, quindi avrebbero dovuto trovare un'intesa. Ero in ritiro con il Chievo, ricordo ancora quello estivo, e poi mi hanno detto che in qualche modo non si era trovato un accordo. Alla fine sono rimasto al Chievo".

Dopo l'esperienza a Verona è arrivata quella con il Bologna, che è stata piuttosto lunga.

"Anche di Bologna ho dei bellissimi ricordi. È stata la mia prima esperienza fuori casa, perché avevo sempre giocato al Chievo. È stato un po' strano dover andare via a un certo punto, però conservo ricordi bellissimi della città, della squadra, di tutti gli allenatori che ho avuto e dei tifosi. È probabilmente la squadra in cui mi sono trovato meglio".

Tra gli allenatori che ha avuto in quel periodo c'è stato Sinisa Mihajlovic, che oggi non è più con noi. Che impatto ha avuto sul suo percorso?

"Credo che in quegli anni mi abbia aiutato tantissimo. Sono arrivato abbastanza giovane e, anche se venivo già da qualche anno di esperienza, lì c'erano giocatori con molta più esperienza di me. Con i suoi consigli mi ha aiutato ad ambientarmi e poi mi ha fatto giocare abbastanza. Sicuramente ho bei ricordi di lui".

Ce n’è uno in particolare?

"Mi diceva sempre di giocare come sapevo, senza avere paura, e di provare a fare sempre qualcosa in più. Mi ripeteva una frase: attaccare come un giocatore brasiliano, visto che mia mamma è brasiliana, e difendere come un giocatore italiano, perché mio papà è italiano".

Sempre nel periodo al Bologna ha avuto un altro allenatore importante, Thiago Motta, che ha raggiunto risultati incredibili riportando il club in Champions League.

"Quando è arrivato c'è stato un bel cambiamento, perché gli allenamenti erano diversi, così come il clima. All'inizio non eravamo partiti benissimo. Poi, pian piano, la squadra ha iniziato a capire le sue richieste. Io ero già andato via quando il Bologna ha raggiunto l'Europa, però già dopo un po' si cominciava a capire quello che chiedeva il mister. Credo che si vedesse fin da subito che, a livello tecnico, fosse un allenatore molto valido. Anche quando i risultati non arrivavano, si capiva che aveva idee ben precise".

Si aspettava di vederlo in difficoltà come è successo alla Juventus?

"Sono cose che succedono. Magari a Bologna ha avuto la possibilità di non ottenere subito molti risultati e la città ha avuto pazienza. Alla Juventus, invece, bisogna vincere sempre e subito, quindi forse non ha avuto la stessa possibilità. Credo comunque che in poco tempo troverà sicuramente una sistemazione, perché a livello tecnico è veramente un allenatore valido".

C'è qualche ex compagno che le è rimasto particolarmente impresso per le sue qualità tecniche?

"Credo ne siano passati tanti, anche giocatori che adesso non sono più lì. Per esempio Arnautovic, che considero uno dei più forti con cui abbia giocato. Poi anche Medel, Dominguez, Soriano, Schouten e lo stesso Orsolini, che è ancora lì. Credo ce ne siano stati veramente tanti, non dovrei dimenticare nessuno".

Se le diciamo Zirkzee?

"Anche di lui ho bei ricordi. All'inizio magari aveva fatto un po' di fatica a trovare spazio, perché c'era Arnautovic. Poi, nell'anno successivo, ha fatto vedere a tutti il giocatore che è. Ho bei ricordi sia a livello umano sia a livello tecnico, in campo".

Proprio Zirkzee è stato molto cercato quest'estate da diversi club italiani e a gennaio torneranno a farsi avanti squadre come Napoli e Como. C'è una squadra in particolare in cui lo vedresti bene?

“Credo che, se viene messo nelle condizioni migliori per rendere in base alle sue qualità, possa fare bene ovunque. È un giocatore con caratteristiche precise e, se una squadra punta su di lui, sicuramente farà vedere il giocatore che è".

Tra i giocatori con cui ha condiviso il campo a Bologna c'era anche un giovanissimo Antonio Raimondo, che oggi (purtroppo infortunato) sta facendo molto bene al Frosinone.

“Quando ero a Bologna, Raimondo veniva aggregato dalla Primavera alla prima squadra, ma si allenava sempre con noi. Ha esordito proprio quell'anno, credo nel mio primo anno a Bologna. Già durante gli allenamenti si vedeva che era un buon giocatore. Il mister non avrebbe mai portato un ragazzo ad allenarsi sempre con noi e a farlo esordire senza un motivo valido. Magari non ha fatto lo stesso percorso di Zirkzee, ma ha attraversato la Serie B per diversi anni e adesso è arrivato meritatamente a giocare in Serie A".

Ha giocato anche per Empoli, Salernitana e Pisa. Che esperienze sono state?

"Di tutte le esperienze cerco sempre di portare con me le cose positive. A Pisa, sicuramente, la vittoria della Serie B: è stato un anno bellissimo sotto tutti i punti di vista, dalla squadra allo staff, fino ai tifosi. È un ricordo che mi porterò dentro per sempre. A Salerno è stato un po' più difficile, però credo che quella piazza meritasse di più. È una grande città, con un tifo incredibile, e io personalmente mi sono trovato bene, anche se quell'anno non è andata bene. Spero che possa tornare a giocare in Serie A nel giro di qualche anno. A Empoli, invece, ricordo soprattutto la prima partita, nella quale ho anche segnato. Un gol all'esordio è qualcosa che ti porti dentro per sempre".

Ha voglia di tornare in Italia?

"Adesso cercherò di fare il meglio possibile nei prossimi mesi, qui dove sono. Poi si vedrà. Sicuramente c'è la voglia di tornare a giocare in Italia. Sono ancora di proprietà del Pisa, quindi è una situazione da valutare. Per il momento cerco di dare il meglio qui e poi in futuro vedremo. Se non sarà in Italia, magari sarà da un'altra parte, ma sicuramente c'è l'obiettivo di tornare a giocare in Europa".