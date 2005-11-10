Viking-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Olise, Karl e Luis Diaz dietro a Kane

Alle 21 in campo anche Viking-Bayern Monaco nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Bjarte Lunde Aarsheim e Vincent Kompany. Fra i bavaresi ci saranno Olise, Karl e Luis Diaz a supporto di Kane.

Le formazioni ufficiali di Viking-Bayern Monaco

Viking (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic. Allenatore: Bjarte Lunde Aarsheim.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Tah, Brown; Kimmich, Bischof; Olise, Karl, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.

La classifica dopo la prima giornata della League Phase

1. PSG 3 punti (differenza reti +5)

2. Bayern Monaco 3 (+5)

3. Barcellona 3 (+4)

4. Manchester United 3 (+4)

5. Como 3 (+3)

6. Stoccarda 3 (+2)

7. Sporting 3 (+2)

8. Manchester City 3 (+2)

9. Aston Villa 3 (+1)

10. Lens 3 (+1)

11. Betis 3 (+1)

12. Borussia Dortmund 3 (+1)

13. Liverpool 3 (+1)

14. Real Madrid 3 (+1)

15. Arsenal 3 (+1)

16. AEK 3 (+1)

17. Roma 1 (0)

18. Shakhtar 1 (0)

19. PSV Eindhoven 1 (0)

20. Fenerbahce 1 (0)

21. Villarreal 0 (-1)

22. Lille 0 (-1)

23. Slavia Praga 0 (-1)

24. Club Brugge 0 (-1)

25. Inter 0 (-1)

26. Atletico Madrid 0 (-1)

27. Napoli 0 (-1)

28. LASK 0 (-1)

29. Viking 0 (-2)

30. Galatasaray 0 (-2)

31. Porto 0 (-2)

32. Lipsia 0 (-3)

33. Feyenoord 0 (-4)

34. Sabah 0 (-4)

35. Slovan Bratislava 0 (-5)

36. Bodo/Glimt 0 (-5)

I risultati della prima giornata di Champions League

Martedì 8 settembre

AEK Atene - LASK 1-0

21' Marin

Brugge - Aston Villa 2-3

11' McGinn (A), 19', Vetlesen (C) 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C)

Borussia Dortmund - Villarreal 3-2

53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D)

Porto - Manchester City 0-2

47'e 90 +1' Haaland

Lille - Real Betis 2-3

12' Ueda (L), 33' e 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B)

Real Madrid - Inter 2-1

14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Carlos Augusto (I)