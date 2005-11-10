Viking-Bayern Monaco, le formazioni ufficiali: Olise, Karl e Luis Diaz dietro a Kane
Daniele Najjar
Alle 21 in campo anche Viking-Bayern Monaco nella sfida valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League. Sono state diramate le formazioni ufficiali del match con le scelte di Bjarte Lunde Aarsheim e Vincent Kompany. Fra i bavaresi ci saranno Olise, Karl e Luis Diaz a supporto di Kane.
Le formazioni ufficiali di Viking-Bayern Monaco
Viking (4-3-3): Ostbo; Heggheim, Stensness, Falchener, Haugen; Bjordal, Bell, Askildsen; Christiansen, Botheim, Tripic. Allenatore: Bjarte Lunde Aarsheim.
Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Tah, Brown; Kimmich, Bischof; Olise, Karl, Luis Diaz; Kane. Allenatore: Vincent Kompany.
La classifica dopo la prima giornata della League Phase
1. PSG 3 punti (differenza reti +5)
2. Bayern Monaco 3 (+5)
3. Barcellona 3 (+4)
4. Manchester United 3 (+4)
5. Como 3 (+3)
6. Stoccarda 3 (+2)
7. Sporting 3 (+2)
8. Manchester City 3 (+2)
9. Aston Villa 3 (+1)
10. Lens 3 (+1)
11. Betis 3 (+1)
12. Borussia Dortmund 3 (+1)
13. Liverpool 3 (+1)
14. Real Madrid 3 (+1)
15. Arsenal 3 (+1)
16. AEK 3 (+1)
17. Roma 1 (0)
18. Shakhtar 1 (0)
19. PSV Eindhoven 1 (0)
20. Fenerbahce 1 (0)
21. Villarreal 0 (-1)
22. Lille 0 (-1)
23. Slavia Praga 0 (-1)
24. Club Brugge 0 (-1)
25. Inter 0 (-1)
26. Atletico Madrid 0 (-1)
27. Napoli 0 (-1)
28. LASK 0 (-1)
29. Viking 0 (-2)
30. Galatasaray 0 (-2)
31. Porto 0 (-2)
32. Lipsia 0 (-3)
33. Feyenoord 0 (-4)
34. Sabah 0 (-4)
35. Slovan Bratislava 0 (-5)
36. Bodo/Glimt 0 (-5)
I risultati della prima giornata di Champions League
Martedì 8 settembre
AEK Atene - LASK 1-0
21' Marin
Brugge - Aston Villa 2-3
11' McGinn (A), 19', Vetlesen (C) 22' Buendia (A), 43' Jackson (A), 61' Tresoldi (C)
Borussia Dortmund - Villarreal 3-2
53' aut. Renato Veiga (D), Mourino (V), 80', 85' Guirassy (D), 94' aut. Guirassy (D)
Porto - Manchester City 0-2
47'e 90 +1' Haaland
Lille - Real Betis 2-3
12' Ueda (L), 33' e 49' Bartra (B), 36' Alexsandro (L), 53' Parrott (B)
Real Madrid - Inter 2-1
14' Mbappè (R), 23' Valverde (R), 77' Carlos Augusto (I)