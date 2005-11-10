Atletico Madrid-Man United, le formazioni ufficiali: David in panchina, c'è Rashford
Alessio Del Lungo
La seconda giornata di League Phase della Champions League regala sfide tra big come quella tra Atletico Madrid e Manchester United, con i Colchoneros che si affidano ad Alvarez e Kang-in Lee davanti, con David in panchina. Spazio invece a Baleba, Bruno Fernandes e Rashford nei Red Devils dietro a Mbeumo. Di seguito le formazioni ufficiali:
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Romero, Hancko, Grimaldo; Simeone, Barrios, Cardoso, Alex Baena; Alvarez, Kang-in Lee. A disposizione: Musso, Mendoza, Sorloth, Lookman, David, Arnau Ortiz, Marc Pubill, Hjulmand, Le Normand, Lituba, Dani Martinez, Castillo. Allenatore: Diego Simeone.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Heaven, Yoro, Martinez, Dalot; Andrey Santos, Tielemans; Baleba, Bruno Fernandes, Rashford; Mbeumo. A disposizione: Darlow, Mee, De Ligt, Maguire, Mount, Matheus Cunha, Zirkzee, Diallo, Lacey, T. Fletcher, Amass, Armer. Allenatore: Michael Carrick.