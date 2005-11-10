Da fuori lista a titolare, Giovane è la sorpresa del Napoli: così ha convinto Allegri

Ci sono occasioni che arrivano quando meno te le aspetti. Fino a pochi giorni fa Giovane poteva soltanto guardare la Champions League da fuori: escluso dalla lista UEFA del Napoli, non aveva alcuna possibilità di scendere in campo nella competizione. Poi l'infortunio di Favasuli ha cambiato tutto. Una norma UEFA ha permesso agli azzurri di sostituire il centrocampista e reinserire il brasiliano nell'elenco. E il destino ha accelerato ancora: le formazioni ufficiali hanno confermato Giovane titolare contro il Villarreal. Dalla lista degli esclusi al prato dell'Estadio de la Cerámica, dal primo minuto, nel giro di pochissimo tempo.

Giovane si è guadagnato la fiducia di Allegri in appena 18 minuti

In mezzo c'è stata la partita contro il Frosinone. Appena 18 minuti a disposizione, sufficienti però per lasciare il segno. Giovane è entrato con la voglia di chi sa di non potersi permettere di sprecare neanche un pallone e ha servito a De Bruyne l'assist per il definitivo 3-0, il terzo da quando indossa la maglia azzurra. Un altro piccolo passo che ha convinto Massimiliano Allegri a osare. Il brasiliano non ha ancora giocato neppure un minuto in Champions League: il primo arriverà direttamente dal calcio d'inizio a Vila-Real.

Dal Frosinone al Villarreal: è la grande notte di Giovane

È questo a rendere speciale la storia. Nel calcio le gerarchie possono sembrare scritte, fino a quando qualcuno non sfrutta l'occasione che gli viene concessa. Giovane lo ha fatto entrando dalla panchina, senza chiedere tempo e senza aspettare una seconda possibilità. Ora si ritrova titolare, accanto a De Bruyne, dietro a Hojlund, con la responsabilità di aiutare il Napoli a conquistare i primi punti della sua Champions. Nel giro di pochissimo tempo è passato dall'essere fuori dalla lista ad ascoltare l'inno della competizione sapendo di dover scendere in campo. Una porta si è aperta quasi all'improvviso. Giovane, finora, ha dimostrato di saperci entrare.