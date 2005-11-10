Argentina, Walter Samuel lascia lo staff di Scaloni: inizierà la carriera da primo allenatore

Si chiude un capitolo importante nella storia recente della nazionale argentina. Walter Samuel lascerà infatti lo staff tecnico guidato da Lionel Scaloni al termine dell'attuale finestra FIFA per intraprendere la carriera da allenatore in prima persona. L'annuncio è arrivato direttamente dal commissario tecnico durante la conferenza in cui il presidente della Federcalcio argentina, Claudio Tapia, ha confermato il rinnovo di Scaloni fino al Mondiale del 2030. Una notizia che garantisce continuità al progetto dell'Albiceleste, ma che coincide con l'addio di uno dei suoi uomini più fidati.

Scaloni: "È giusto che inizi il suo percorso"

"Come aveva già annunciato, Walter Samuel inizierà la sua carriera da solo. Lo ringrazierò per sempre, è un amico e gli auguro il meglio perché è stato una parte fondamentale del nostro staff. È giusto che possa intraprendere il suo percorso. Sarà con noi in queste ultime due partite e speriamo di salutarlo nel migliore dei modi. Grazie, Cabezón", ha dichiarato Scaloni. L'ex difensore di Roma e Inter era entrato nello staff della Selección nel 2018, accompagnando Scaloni nella costruzione di uno dei cicli più vincenti della storia del calcio argentino.

Nessun sostituto immediato

Il tecnico ha inoltre escluso l'arrivo di un nuovo collaboratore nell'immediato. "Per il momento non aggiungeremo nessuno. Crediamo di poter continuare così. Abbiamo anche persone che lavorano nelle nazionali giovanili e che in futuro potrebbero darci una mano, ma al momento resteremo con questo assetto", ha spiegato. Durante la sua esperienza con la nazionale maggiore, Samuel ha ricoperto un ruolo chiave soprattutto nella preparazione tattica e nelle situazioni da palla inattiva. Insieme a Scaloni ha collezionato 107 partite, con un bilancio di 79 vittorie, 18 pareggi e 10 sconfitte, conquistando il Mondiale 2022 e le Copa America del 2021 e del 2024.