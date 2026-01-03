Ziolokowski ancora titolare nella Roma: "La cosa più importante è la costanza"
Jan Ziółkowski, difensore della Roma, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro l'Atalanta. Il giovane polacco gioca un'altra partita da titolare. In cosa può migliorare?
"Penso che sia una difficile domanda da rispondere. Penso che la cosa più importante è la costanza di rendimento in campo e spero di dimostrarlo questa sera".
