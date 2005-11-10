Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Giugliano-Donnarumma ci siamo: accordo raggiunto per un contratto fino a fine stagione

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
ieri alle 23:34Serie C
08.10.2026 23:34Serie C
Fonti preferite
L'attaccante classe '90, attualmente svincolato, si allena da diversi giorni con il club campano e ha convinto lo staff tecnico. Si attende ora la firma
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport

Da circa una settimana l'esperto attaccante Alfredo Donnarumma si allena con il Giugliano cercando di convincere lo staff tecnico e la società a dargli una chance e metterlo sotto contratto. Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttoc.com il classe '90, che vanta un bottino di 156 reti realizzate tra i professionisti nel corso della sua carriera, avrebbe convinto il club campano.

Nelle scorse ore infatti l'attaccante e il Giugliano hanno raggiunto un accordo per un contratto fino al termine della stagione che potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. L’operazione sarebbe ormai definita nei suoi termini principali, mentre in queste ore si starebbe lavorando per superare l’ultimo ostacolo burocratico, legato ai posti disponibili in lista. Una volta risolta questa situazione, l’attaccante potrà formalizzare il proprio approdo in gialloblù.

Articoli correlati

Immagine news 1
Donnarumma si allena con il Giugliano: l'attaccante può presto firmare con i campani
Immagine news 2
Savoia, spunta il sogno Donnarumma: possibile ritorno a Torre Annunziata
Immagine news 3
Gozzi: "Se ai tempi di Caputo avessi preso anche Donnarumma, forse l'Entella era in A"

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
00:04 Serie C
Che passione a Catania: gli etnei sono nella Top20 per media spettatori in Italia
Ieri
Immagine news 2
23:34 Serie C
Giugliano-Donnarumma ci siamo: accordo raggiunto per un contratto fino a fine stagione
Immagine news 3
23:04 Serie C
Casertana, Stellone ci crede: "Possiamo dare fastidio nelle zone alte della classifica"
Immagine news 4
22:45 Serie C
Juventus, Oboavwoduo: "Esordio in A agrodolce. Ora voglio incidere con la Next Gen"
Immagine news 5
21:34 Serie C
Guidonia, Santoro: "La rosa lunga è un nostro punto di forza. Ambiamo ai play off"
Immagine news 6
20:04 Serie C
Cudini: "In Serie C si guarda solo al risultato, noi tecnici siamo un po' precari"
Immagine news 7
18:48 Serie C
Non solo il San Nicola, Vaughn per il Della Vittoria pensa a un'arena adatta ai concerti
Immagine news 8
17:19 Serie C
Torres, operato Pennington: nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione. La nota
Immagine editoriale di Marco Conterio
Absolute Cinema. Vi spieghiamo la nuova visione di Gerry Cardinale sul mercato del Milan: solo top (secondo il club) e giovani crack. Basta coi 'buoni giocatori'. Manca però sempre un tassello fondamentale per la costruzione del progetto
Primo piano
Immagine top news n.0 Ghedjemis-Frosinone, caso chiuso (per ora): Alvini ha una nuova arma da 15 gol a stagione
Immagine top news n.1 Darmian riparte dal Bologna: il 36enne ex Inter ha firmato per una stagione coi rossoblù
Immagine top news n.2 Ceferin non molla la UEFA: "Mi ricandido, le federazioni mi hanno chiesto di ripensarci"
Immagine top news n.3 Mourinho: "L'UEFA mi ha ucciso a Budapest. La Roma mi ha esonerato quel giorno"
Immagine top news n.4 Pochi italiani vengono impiegati in Serie A: Spagna, Germania e Francia meglio di noi
Immagine top news n.5 Luca Ranieri ha rinnovato con la Fiorentina: i dettagli del nuovo contratto
Immagine top news n.6 Inter, si ferma Curtis Jones: risentimento agli adduttori della coscia destra. Stop di 3 settimane
Immagine top news n.7 Amorim: "Tifo Milan da quando sono bambino. Ramos? Segnerà, non vi preoccupate"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.2 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
Immagine news podcast n.3 Vi spieghiamo le scelte dietro la nostra Top 100 sui talenti del futuro per l'Italia
Immagine news podcast n.4 Il futuro dell'Italia: dal possibile esordio di Inacio ai nuovi allenatori che brillano in Serie C
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Roma, Brambati: "Gasperini, per la sua carriera, meriterebbe di vincere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.3 Jeda: "Belle le parole di Gasperini su di me, mi ha cambiato la vita"
Serie A
Immagine box news Serie A Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta la sesta giornata di campionato
Immagine box news Serie A Vieri sul gol da 70 metri di Ndour: "È stata anche fortuna. Ma lui sta dimostrando pure altro"
Immagine box news Serie A Cagliari all'esame Juventus: oggi si sono allenati regolarmente Maldini e Romano
Immagine box news Serie A "I tifosi viola quando finisce la sosta": Ryanair sfotte la Fiorentina con Enzo Fernandez in lacrime
Immagine box news Serie A Berardi di nuovo soccorritore: stavolta aiuta uno studente colto da malore su un autobus
Immagine box news Serie A Dal Trentino alla Sardegna, parla Kofler: "Non pensavo di trovarmi così bene al Cagliari"
Serie B
Immagine box news Serie B Cagni su Empoli-Palermo: "Sono un po’ combattuto, spero nel pari. Legato a Inzaghi"
Immagine box news Serie B Da Avellino-Sampdoria a Modena-Hellas, i convocati per la 6ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Lupo sul Palermo: "Mancare la promozione sarebbe un fallimento colossale"
Immagine box news Serie B L'Empoli 'premia' gli anziani: accompagneranno i giocatori in campo contro il Palermo
Immagine box news Serie B Pisa, due assenze di peso per Vicenza: Caracciolo e Petagna verso il forfait
Immagine box news Serie B Ceccaroni: "Sempre più legato a questa terra. A Palermo ti senti come fossi in Serie A"
Serie C
Immagine box news Serie C Che passione a Catania: gli etnei sono nella Top20 per media spettatori in Italia
Immagine box news Serie C Giugliano-Donnarumma ci siamo: accordo raggiunto per un contratto fino a fine stagione
Immagine box news Serie C Casertana, Stellone ci crede: "Possiamo dare fastidio nelle zone alte della classifica"
Immagine box news Serie C Juventus, Oboavwoduo: "Esordio in A agrodolce. Ora voglio incidere con la Next Gen"
Immagine box news Serie C Guidonia, Santoro: "La rosa lunga è un nostro punto di forza. Ambiamo ai play off"
Immagine box news Serie C Cudini: "In Serie C si guarda solo al risultato, noi tecnici siamo un po' precari"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Immagine box news Pronostici Pronostico Portogallo-Norvegia, i lusitani vogliono mettere il sigillo
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Fiducia e consapevolezza. Il Mondiale è un sogno e un obiettivo per tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nuovo arrivo dal Messico per il Como 1907 Femminile: arriva Ohale per la difesa
Immagine box news Calcio femminile Italia, Lenzini: "Con la Bielorussia gara da dentro o fuori. Siamo ancora più cariche"
Immagine box news Calcio femminile Inizio in salita per l'Italia Under 17: pesante sconfitta con l'Austria nelle qualificazioni
Immagine box news Calcio femminile Il Parma Femminile riparte da Sottili in panchina: è lui il nuovo tecnico gialloblù
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, derby d'Italia (con intrusa) per le Nazionali: tutte le convocate
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Cagliari, Chicago, Pescara, il viaggio picaresco di Raffaello Ciocca
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
9 ottobre 1988, Rijkaard al Milan. Zavarov alla Juventus e Ramon Diaz all'Inter
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio - I migliori centrocampisti dopo 5 giornate
Sportissimo
Newsticker
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»
02/10 Caso Malagò e possibile commissariamento Figc, il Coni convoca la giunta: cosa può succedere