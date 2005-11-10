Giugliano-Donnarumma ci siamo: accordo raggiunto per un contratto fino a fine stagione

Da circa una settimana l'esperto attaccante Alfredo Donnarumma si allena con il Giugliano cercando di convincere lo staff tecnico e la società a dargli una chance e metterlo sotto contratto. Secondo quanto riferito dai colleghi di Tuttoc.com il classe '90, che vanta un bottino di 156 reti realizzate tra i professionisti nel corso della sua carriera, avrebbe convinto il club campano.

Nelle scorse ore infatti l'attaccante e il Giugliano hanno raggiunto un accordo per un contratto fino al termine della stagione che potrebbe essere formalizzato nei prossimi giorni. L’operazione sarebbe ormai definita nei suoi termini principali, mentre in queste ore si starebbe lavorando per superare l’ultimo ostacolo burocratico, legato ai posti disponibili in lista. Una volta risolta questa situazione, l’attaccante potrà formalizzare il proprio approdo in gialloblù.