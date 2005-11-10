"Allegri ha parlato di partita proibitiva? Macché! In Italia siamo abbastanza bravi a piangere. Non ci credo assolutamente, perché è una partita importante, di Champions League, che vale tre punti sia per noi che per loro". Parla così Enzo Maresca, allenatore del Manchester City, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Napoli (in programma domani alle 21 all'Etihad Stadium): "Mi aspetto un Napoli forte, come l'ho visto col Torino, con la Lazio e in altre occasioni. Sarà una partita abbastanza dura".

Come si può battere il Napoli? La risposta di Maresca

"Ho visto il Napoli col Torino e con la Lazio - sottolinea ancora Maresca -, è una squadra forte, fisica, con giocatori forti. McTominay sta facendo bene, De Bruyne e Hojlund sono top player e c'è Lang che è in forma. Sarà una partita tosta".

Che atteggiamento si aspetta Maresca dal Napoli?

"E' una squadra che attende ma propone anche. Nelle partite che ho analizzato, anche quando attende nel momento in cui recupera palla è molto pericoloso. Mi aspetto una gara difficilissima, come sempre in Champions League e contro le squadre italiane", ha concluso Maresca.