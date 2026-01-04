Atalanta, Zuccon risolve il prestito con la Juve Stabia e passa al Mantova
Federico Zuccon è un nuovo giocatore del Mantova. Il centrocampista, nella prima parte di stagione alla Juve Stabia, ha risolto il contratto con le Vespe ed è tornato all'Atalanta, club proprietario del cartellino. La Dea lo ha poi ceduto in prestito al Mantova.
Questa la nota del Mantova
"Mantova 1911 annuncia l’ingaggio del centrocampista Federico Zuccon. Classe 2003, Zuccon arriva dall’Atalanta a titolo temporaneo.
Benvenuto Fede
Forza Mantova!"
Di seguito invece il comunicato della risoluzione del prestito pubblicato dalla Juve Stabia
"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Atalanta BC per la risoluzione anticipata del prestito del centrocampista, classe ‘03, Federico Zuccon.
Il calciatore nella stagione in corso ha totalizzato 5 presenze in campionato.
La società desidera ringraziare Federico per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i suoi 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.
Ufficio stampa e comunicazione S.S. Juve Stabia 1907".