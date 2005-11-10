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Anche senza Calò, il Frosinone fa il pieno di nazionali: solo Inter e Torino ne hanno tanti

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Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 15:00Serie A
09.11.2026 15:00Serie A
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La squadra gialloblu di mister Alvini vanta ben 14 giocatori impegnati in questa sosta. Un numero che non vede nessuno far meglio in Serie A.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Anche se sabato ha perso sul campo del Cagliari, il Frosinone rimane la squadra rivelazione per eccellenza di questo inizio di Serie A. E una riprova sulla bontà del presente in salsa gialloblù la si ha anche nel folto elenco dei giocatori ciociari convocati dalle proprie nazionali per gli impegni di questa sosta di novembre.

Stesso numero di nazionali dell'Inter

C'è un dato che unisce il percorso del Frosinone e le nazionali e testimonia quanto bene si stiano facendo le cose in Ciociaria: con la bellezza di 14 giocatori convocati dai rispettivi ct per la sosta di novembre, i gialloblu sono la squadra di Serie A che ne può vantare in maggior numero. Neanche l'Inter campione in carica e lanciata per provare a ripetersi anche quest'anno fa meglio, limitandosi a pareggiare il numero di 14 convocati in nazionale. E pensare che poteva esserci anche Calò... C'è anche un terzo incomodo in questa 'lotta di vertice' (per quanto solo ideale) ed è il Torino, anch'egli con 14 convocati in nazionale ma con il dato influenzato dalla presenza di tanti Under.

I 14 convocati del Frosinone in nazionale

Luis Hasa (Albania)
Fares Ghedjemis (Algeria)
Romano Schmid (Austria)
Omar Fayed (Egitto)
Anthony Oyono (Gabon)
Giorgi Kvernadze (Georgia)
Daniel Birligea (Romania)
Aleksa Terzic (Serbia)*
Tomas Bobcek (Slovacchia)
Gabriele Calvani (Italia U21)
Matteo Cichella (Italia U21)
Seydou Fini (Italia U21)
Lorenzo Palmisani (Italia U21)
Wisdom Amey (Italia U20)
* convocazione ancora da confermare

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