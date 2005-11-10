Il toscano Alvini: "Fiorentina? Io ora sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone"

Massimiliano Alvini, ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Radio Rai, ha parlato dei segreti della suo Frosinone, una delle rivelazioni di questo inizio campionato in Serie A, soffermandosi tra i vari temi anche su Giacomo Calò, il centrocampista che più di altri rappresenta il giocatore copertina della squadra.

Calò e la Nazionale

"La mancata convocazione in Nazionale (qui le parole dell'agente a TMW? Rispetto le scelte del ct Roberto Mancini, ma in quel ruolo Calò ha espresso qualità e poteva essere utile. Nel 2021 avevamo Jorginho e Calò è quel tipo di giocatore, poteva essere una alternativa a Fagioli. Ma sono sicuro che nelle prossime gare migliorerà ancora per avere una chance. Poi se ne fa un discorso di età posso capire".

Un toscano per una toscana?

"Allenare un giorno la Fiorentina? Amo le squadre toscane, il campanile e il palio - ha concluso Alvini (nativo di Fucecchio, paese del nel Valdarno inferiore) -. La Fiorentina rappresenta il top in Toscana, è una società gloriosa, importante e ben allenata. Ma io ora sto pensando a portare il più in alto possibile il Frosinone".